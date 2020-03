Guaidó: Cuando alguien llame a no politizar, es porque quiere sacar provecho de la situación

Este jueves el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó se pronunció a propósito del riesgo que corren los venezolanos ante la llegada del coronavirus Covid-19 aunada a la crisis humanitaria compleja que vive el país.

Guaidó destacó la necesidad de buscar una solución urgente ante el estado de crisis con la salud publica en Venezuela. Criticó que personeros del régimen llamen a no politizar la crisis generada por el coronavirus en Venezuela. “Cuando alguien llame a no politizar es porque quiere sacar provecho de una grave situación. Yo lo viví en el 99 cuando en medio de una votación muchos exigieron suspender las elecciones y otros sacaron provecho de esa situación. No podemos hacer eso, debemos atender la emergencia”.

Guaidó aseguró que el régimen quiere sacar provecho de la situación “porque son los que no tienen legitimidad. Ese es el usurpador. No podemos olvidar quien es el responsable de la crisis del sector salud”.

El presidente encargado se refirió a la decisión del Fondo Monetario Internacional al negar el préstamo solicitado por Nicolás Maduro por 5 mil millones de dólares para luchar contra el coronavirus. “Ya lo dijo el FMI no hay legitimidad y ya él sabía cuál iba a ser la respuesta de esa solicitud por eso queremos poner a disposición lo que se pueda hacer al servicio de Venezuela”.

Guaidó durante la transmisión a través de su cuenta en Instagram contó con la participación del Dr. Julio Castro, infectólogo venezolano quien aseguró trabajarán con un grupo de médicos venezolanos para buscar la solución ante esta crisis generada por la debacle del sector salud y la llegada del Covid-19 a Venezuela.

“Se ha convocado a un grupo médico con mucha experiencia. Son venezolanos en el país, con actividad en los hospitales. No vamos a salir de esto, sino no tenemos solidaridad. Este virus puede afectar a cualquiera”, dijo el Dr. Castro.

Asimismo, informó que se encuentran buscando los equipos necesarios para proteger la integridad del equipo de salud que labora todos los días en condiciones precarias. “El 80% de los hospitales no tienen jabón. Estamos buscando de manera muy urgente conseguir alcohol. Sabemos que no vamos a resolver el tema del agua en una semana, pero sí podemos conseguir herramientas para evitar que se contagien“, aseguró Castro en conversación con Guaidó.

“Estamos trabajando horas muy largas para buscar esas soluciones que ayuden a que este huracán nos golpee de la forma menos dura posible. Nadie esperaba que esto iba a pasar en un mundo con tantos avances“, comentó el Dr. Castro quien es parte de la comisión de médicos nombrada por el presidente encargado para la lucha contra la propagación del coronavirus en Venezuela.

Guaidó reiteró que se debe atender la emergencia en Venezuela, “debemos detener la catástrofe en el país”. Por ello anunció que el viernes comunicará nuevas acciones para continuar la lucha.