OPINIÓN Reflexión en positivo: Trabajo y salud #20Mar

Cuando se está hablando de trabajo cualquiera que sea, se esta hablando de salud en ese momento, mientras las personas se mantienen ocupadas asi sean de tercera edad o más esos personajes serán siempre saludables y su mente les ayudará a ser enérgicos, capaces y no dejaran entrar “al viejo”, lo enviarán al carrizo y se mantendrán lejos de él.

Si algun adulto mayor se siente cansado la mejor forma de aliviar su cansansio es trabajando y siendo útil, así recuperará su vigor y dignidad haciéndo honor a que Dios creó el trabajo como una bendición y no como un castigo, aparte de que quien trabaja no come tierra y hasta puede ayudar a otros ganando salud y felicidad y deja de entrometerse en cosas que no le conciernen sino dando frutos acompañado de buen humor por una mente sana y activa disfrutando de la alegria y éxitos de los demás.

Hay experiencias de gente próspera economicamente que dicen “yo no trabajo mas” mi fortuna hasta la quinta generación no la acaban, por tal motivo me dedicare al ocio y dire adiós al trabajo y le pide a Dios lo libere de toda responsabilidad y se le concede su deseo se dedica a disfrutar segun su opinión, al poco tiempo no se tolera ni el mismo al extremo que ya ni en su hogar lo aguantan tiene inconvenientes con sus familiares más allegados, se convierte en un ser polémico, sabelotodo, mal humorado, agresivo, déspota; nada ni nadie le cae bien ni nada lo hacia feliz, se ha convertido en un amargado cascarrabias que solo produce incomodidad a todos sus allegados, amigos y familiares hasta que algún dia despues de tanto sufrimiento y colmado de problemas de salud recapacita y sueña con volver a ser una persona amistosa saludable y allí volvió hacer una exclamación a Dios y le dijo “Dios que castigo tan fuerte prefiero estar en el infierno” y Dios le contestó para allá fue que pediste que te mandara, ponte a trabajar y volverás a ser feliz asi que trabajo, mente y salud es un trio que van juntos en busca de la alegria.

El padre de la gerencia Peter Druker dejó unos mensajes muy claros, en uno de ellos dice que el hombre despues de los 70 años es cuando es mas productivo y deben estar reponsables o al menos consejeros de los que toman las grandes desiciones para muy poco equivocarse.

Por ello mi invitacion a aquellos de la tercera edad que dicen yo trabajé y no lo volveré hacer, eso es un grave error y dudo que sea pecado trabajar, el trabajo y la actividad es salud, aparte de que se dice que cuando se comienza a descansar tambien se comienza a morir y es triste oir aunque sea en forma de chanza “de lunes a viernes no hago nada y sabado y domingo descanso”

Aspiro que con este mensaje contribuir con la salud y bienestar de tantas personas trabajadoras hoy desocupadas por supuesto por falta de trabajo que se encuentran confundidas, tristes e inconformes que apagaran el switch antes de tiempo y que por razones de salud deben mantenerse bien pero bien ocupadas y tomen esto como una invitación sólo con el ánimo que algún dia de la esperanza y más temprano que tarde formaremos una sociedad civil sin lucro que se llamará paso al frente de los emprendedores de tercera edad con toda fe y optimismo va a ser un éxito, espero que de este proyecto participemos todos los que tengamos deseos de alargar nuestra vida convencidos de que la legitimidad se conquista con acciones.

Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la paz, la > convivencia, el respeto y la prosperidad de nuestro país

José Gerardo Mendoza Durán

