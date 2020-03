Giovanni Peroza: Prohíben circulación de transporte público en Lara #23Mar

Este lunes el presidente del Sindicato Automotor en el estado Lara, Giovanni Perozo, confirmó a Elimpulso.com la reunión convocada por el General Carlos Rodríguez Raban director del Órgano Superior de Transporte en el estado Lara para anunciar a los transportistas de la entidad que el único con autorización de circular y trabajar durante la cuarentena social es el Sistema de Transporte Masivo de Barquisimeto (Transbarca).

Perozo indicó que la reunión se realizó el domingo en la sede de Transbarca con la presencia del General de División José Santiago Moreno, comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) Lara y representantes de otros sindicatos de transporte. El tema principal fue la falta de gasolina en el estado para el transporte público y particulares.

“El suministro de gasolina solo será exclusivo para ambulancias, patrullas de organismos de seguridad, cisternas y vehículos que trabajen con distribución de comida”, indicó Perozo.

Por lo tanto, ninguna unidad de transporte en el estado Lara podrá circular ni prestar servicio mientras esté vigente la cuarentena social en el estado.

De igual forma Perozo indicó que las unidades de transporte marca Yutong de particulares que deseen laborar podrán ponerse a la orden de Transbarca para ello.

Desde este lunes la unidad de transporte público que esté circulando y prestando servicio se pondrá a la orden de la ZODI-Lara. Al respecto Perozo hizo un llamado a todos los afiliados al Sindicato de Transporte del estado Lara a permanecer en sus hogares pues la situación “es muy seria”.

No obstante, aseguró que, así como los comerciantes informales, los transportistas viven del trabajo diario. “Es cuesta arriba para nosotros porque los pocos transportistas que aun trabajan viven es del diario. Ahí no tenemos para comprar comida. De Caracas solicitaron información de cuantos transportistas hay en Lara, para la comida, pero hasta que no veamos la comida no lo creemos”, dijo Perozo en contacto telefónico con Elimpulso.com.

Giovanni Perozo describió que en la reunión del domingo fue netamente informativa. “No hubo derecho de palabra para nadie. Solamente era informativa y para dictar ordenes sobre como se iba a hacer con el transporte en Lara”.

Perozo indicó que los transportistas que violen esta orden estarán sujeto a la confiscación de sus vehículos, papeles del mismo y hasta la licencia de conducir, por ello recomendó mantenerse en sus casas pues “la situación con el coronavirus COVID-19 es seria”.

El sindicalista destacó que al menos 2.500 unidades de transportes serán afectadas con esa medida en el estado Lara. En Barquisimeto la medida afecta a 600 unidades de transporte público afiliadas al Sindicato de Transporte del estado Lara.