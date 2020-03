Aviones militares sobrevolaron Barquisimeto este jueves #26Mar

View this post on Instagram

Al menos seis aviones de la Fuerza Aérea Venezolana sobrevolaron en formación este jueves en Barquisimeto. A través de las redes sociales tuiteros reportaron el hecho. . Se presume que las aeronaves perfectamente formadas son 6 Hongdu-K8w de fabricación china quienes se encuentran originalmente en la base aérea Vicente Landaeta Gil de Barquisimeto. . El sobrevuela de aviones militares comenzó aproximadamente a las 3 de la tarde de este jueves. De inmediato tuiteros en la entidad comenzaron a reportar la situación. En Acarigua estado Portuguesa también reportaron la novedad. . Algunos especulan en redes sociales que hecho se presenta luego de la declaración del Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra Nicolás Maduro, Vladimir Padrino, Diosdado Cabello entre otros. . Hasta el momento no hay información oficial al respecto sobre alguna práctica de rutina que realice la Fuerza Aérea en la entidad larense. . Texto: Brian Vidal Videos: Cortesía . Lea más información en www.elimpulso.com . . #Regionales #Aviones #Sobrevuelo #HongduK8w #AvionesChinos #BaseAerea #VicenteLandaetaGil #Barquisimeto #Lara #News #Noticias #26Mar