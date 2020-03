VIDEO Médicos siguen sin surtir combustible en Lara #27Mar

Este viernes, médicos y otros profesionales del sector salud en el estado Lara madrugaron e hicieron fila para surtir combustible, pues un operativo coordinado conjuntamente entre la Dirección Regional de Salud, el Colegio de Medico y la Guardia Nacional se llevaría acabo durante la mañana del 27 de marzo.

Desde las 3 de la mañana los carros comenzaron a llegar a las afueras del Circulo Militar de Barquisimeto punto estratégico dispuesto para que todos los galenos e integrantes del gremio de la salud se reunieran y así, acompañados por un contingente de la Guardia Nacional Bolivariana fueran acompañados hasta la estación de servicio dispuesta para surtir combustible a todos los profesionales de la salud.

En comunicación telefónica el Dr. René Rivas indicó a Elimpulso.com que el operativo fue dispuesto por la Dirección de Salud del estado Lara, dirigida por el Dr. Javier Cabrera quien solicitó al presidente del Colegio de Médicos de la entidad hacerse cargo de la logística con los profesionales del gremio.

A pesar de que en el sitio se encontraban enfermeras, camareros, personal administrativo tanto de instituciones públicas como privadas, Rivas aseguró que el operativo solo estaba dispuesto para médicos debidamente identificados con el carnet que los hacia miembros del gremio en la entidad.

La situación generada por la cuarentena social en Lara a propósito de la presencia del coronavirus COVID-19 en la entidad cada vez es más alarmante. Los servicios como el abastecimiento de gasolina están previstos solo personal de seguridad del estado, policías, ambulancias, camiones cisternas y el personal de salud, estos últimos han pasado trabajo para poder surtir combustible. Algunos galenos presentes en el sitio relataron que no es la primera vez que este operativo se pone en marcha, pues el pasado miércoles se llevó a cabo sin ningún inconveniente.

La espera no valió la pena

Mientras pasaban las horas el personal de salud del estado Lara en la Av. Morán se quejaban de la falta de coordinación por parte de las autoridades del estado para gestionar el combustible al sector, quizás más importante durante la cuarentena social, pues ellos serán los encargados de prestar el apoyo en la contingencia contra el coronavirus COVID-19 además de atender al resto de la población que también está restringido por la cuarentena declarada desde el martes 17 de marzo.

La cola se extendió desde la entrada del Circulo Militar en la Av. Morán hasta las inmediaciones de la urbanización Patarata.

Ninguno de los médicos, enfermeras y el resto del personal de la salud en el lugar pudo surtir gasolina pues en ninguna de las estaciones de servicio en Barquisimeto tiene combustible. Personal de ese ente militar que pidió no ser grabado aseguró que los tickets para surtir combustible no serían entregados porque no había gasolina en ninguna estación de servicio.