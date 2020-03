VÍDEO Cliver Alcalá: Enfrento con responsabilidad mis actuaciones #28Mar

View this post on Instagram

El militar retirado del ejército venezolano, y acusado por Estados Unidos de participar en una red de narcotráfico, Cliver Alcalá, se presentó este viernes en Barranquilla ante agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia a quienes les pidió que mediaran su entrega voluntaria a la justicia de Estados Unidos. . Horas más tarde se hizo público un video que posteó Alcalá en su cuenta personal de Instagram donde se despidió de sus seres queridos: “Me despido por un tiempo familia, enfrento con responsabilidad mis actuaciones con la verdad”, expresó. . Alcalá añadió que estará realizando su labor como siempre lo ha hecho, su vida en el ejército. “Quiero que sepan que seguiré haciendo lo que siempre he hecho en mi vida, la vida militar, los quiero mucho”, finalizó. . El Departamento de Justicia de Estados Unidos también presentó cargos contra otros altos funcionarios de l régimen de Maduro como Tareck El Aissami, Vladimir Padrino López, Maikel Moreno, y el número dos del oficialismo, Diosdado Cabello. . Texto: Yorvi G / Agencias Foto: Cortesía . Lea más noticias en www.elimpulso.com . . #Internacionales #CliverAlcalá #Justicia #EstadosUnidos #Despedida #Entrega #DepartamentoDeJusticia #Noticias #News #ElImpulso #28Mar