Nicolás Maduro afirma que Venezuela logró contener la pandemia

Durante una cadena nacional de radio y televisión Nicolás Maduro aseguró que Venezuela logró contener la pandemia, y que de no haber tomado las medidas de cuarentena hoy habría en el país unos 10 mil casos y más de 3 mil muertos por COVID-19.

“Hemos logrado contener la pandemia. Si no hubiésemos tomado las medidas, la curva de contagios estaría en más de 10.000 personas y más de 3.000 muertos (…) Hoy tenemos 135 casos, hemos logrado un 90 % de efectividad”, acotó el líder del chavismo, quien además recalcó la llegada de 500 mil pruebas rápidas, ventiladores y tomógrafos de la China.

Asimismo, indicó que el presidente de Rusia Vladimir Putin le ha reiterado su apoyo. “Es una amistad indestructible”, dijo.

Destacó además que desde Rusia seguirán llegando ayudas en los próximos días. “Planteé la necesidad de avanzar en acuerdos objetivos para la recuperación del mercado petrolero”.

Por otra parte, rechazó las acciones del Presidente de los Estados Unidos Donald Trump en cuanto a las medidas tomadas para combatir el COVID-19.

“Tienen 161.000 casos, no están preparados para esto, no hay salud pública en ese país”, indicó Maduro, al tiempo que agregaba que no se sienten intimidados “por la actitud del gobierno de Trump” de poner precio por sus capturas.

“No nos intimidan y si le tocan un pelo a uno de nosotros el pueblo ya tiene los planes, la furia bolivariana”, enfatizó.