Trabajadores del campo tienen ocho días en cola para surtir combustible en Lara #30Mar

Van 14 días de cuarentena en el estado Lara y mucho es el cambio que ha debido hacer el barquisimetano para continuar con su vida diaria. Desde dejar de trabajar, permanecer encerrado en casa y salir únicamente a lo necesario. Otros siguen la rutina y los calvarios de tener que hacer colas para determinadas actividades como el surtir gasolina para sus vehículos.

En redes sociales este lunes han sido numerosas las denuncias sobre esta situación que ya se ha convertido en una de las mas actividades mas engorrosas y caras para el venezolano.

Desde 1,5 hasta 50 dólares deben pagar los barquisimetanos para surtir combustible a su vehículos, denunciaron algunos usuarios en Twitter.

Solo cuatro estaciones de servicios están funcionando en Lara de las 46 que existen en el territorio regional. La prioridad la tienen los vehículos oficiales como patrullas de la GNB, FAES, ambulancias y camiones cisternas. En algunos casos se establecen operativos especiales para médicos y periodistas. Cabe destacar que estas bombas siempre han estado bajo la administración de la gobernación del estado Lara, incluso antes de la contingencia generada por la cuarentena social.

Un pendón que presuntamente representa los horarios establecidos en la estación de servicio La Sindical ubicada en la Av. Libertador, han generado molestias e incomodidades en los barquisimetanos pues en uno de sus renglones se establece que hay prioridades para Consejos Comunales y hasta para miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Los trabajadores del campo tal vez sean los más afectados por esta situación con el suministro de la gasolina. A través del programa radial El Toque de Diana, usuarios denunciaron que los agricultores larenses permanecen desde hace 8 días en cola para surtir gasolina a sus vehículos en la estación de servicio de Pata ‘e Palo.

Esta es una de las estaciones de servicios administradas por el gobierno regional y que colapsa los alrededores de la urbanización José Gil Fortoul. Delincuencia, corrupción y las interminables colas son las vicisitudes que deben pasar los habitantes de ese sector del centronorte de la ciudad.

A pesar de que desde la Dirección de Salud del estado Lara en conjunto con el Colegió de Médicos de la entidad, se han hecho gestiones para que los galenos puedan surtir gasolina, en la mayoría de los casos no se ha podido llevar a cabo tales operativos. Elimpulso.com constató de primera mano el intento fallido del pasado jueves. Médicos que intentaron surtir gasolina ese día, denuncian este lunes que siguen sin poder comprar el combustible.

En Barquisimeto no hay gasolina, no hay agua, no hay gas, contínuan como siempre con los cortes del serv eléctrico. No hay trabajo por ende no hay dinero para cubrir las necesidades básicas

— ana la roca (@amlrl) March 30, 2020