VIDEO Reportan secuestro de pareja de Rafael Rico, miembro de equipo de Juan Guaidó #30Mar

A pesar de la cuarentena y la presencia del coronavirus COVID-19 la persecución del régimen contra la oposición venezolana, continúa. Este lunes fue detenida Andrea Bianchi, pareja de Rafael Rico, miembro del equipo del Presidente Encargado Juan Guaidó.

La detención forzosa de Bianchi se llevó a cabo en frente de un edificio ubicado en Chacaito cerca de la estación del metro en la zona.

Un grupo de sujetos armados abordó a la joven de forma violenta mientras se desplazaba en su carro. De inmediato fue bajada de su vehicula y trasladada a otro a la fuerza.

El hecho ocurrió luego de que este domingo sujetos armados acudieron a la residencia de Rafael Rico, ubicada en la urbanización La Tahona para detenerlo, sin embargo no pudieron ejecutar la detención puesto que no se encontraba allí. No obstante, si fueron detenidos sus compañeros de trabajo Rómulo García y Víctor Silo quienes sí estaban en el lugar.