El coronavirus no impidió que el príncipe Carlos y su esposa celebraran su aniversario #9Abr

Este jueves, la pareja real cumple 15 años de matrimonio y ha comenzado a celebrarlo con un reencuentro, después de que Carlos de Inglaterra permaneciera aislado tras dar positivo por COVID-19.

Al príncipe de Gales y a su esposa, la duquesa de Cornualles, no se les ha ocurrido mejor manera de festejar este día tan importante en sus respectivas vidas que haciendo pública una instantánea oficial, cargada de gran significado no solo por el esperado reencuentro entre ambos, sino por otros detalles de la imagen que no han pasado desapercibidos.

Ni este aniversario tan atípico ni el coronavirus ha impedido a la pareja continuar, en la medida de lo posible, con su trabajo y, sobre todo, con el reconocimiento y la gratitud a los sanitarios británicos.

En la fotografía, la pareja aparece sentada en el porche de su casa de Birkhall, la finca escocesa situada a tan solo doce kilómetros del castillo de Balmoral. Se trata de una propiedad que perteneció a la reina Madre que se ha convertido, a lo largo de todos estos años, en el perfecto refugio de amor del príncipe Carlos y la duquesa de Cornualles.

Ya cuando se encontraban aislados el uno del otro quisieron unirse a la ovación solidaria a este colectivo y a todos cuantos están trabajando sin descanso durante esta crisis. Días después, volvían a dejar claro, a través de los canales oficiales de la Casa Real, que se estaban involucrando por conocer la realidad de la situación, la evolución de la pandemia y cómo estaba afectando esta última a los sectores más vulnerables.