¿Por qué ‘Tokio’ es quien narra la historia en La casa de papel? #10Abr

Una de las series más famosas de la actualidad en Netflix es “La casa de papel”, esta producción originaria de España que cuenta con 4 temporadas ha generado mucho revuelo en las redes sociales.

Una de las principales interrogantes de los seguidores de esta serie, es por qué el personaje de ‘Tokio’ es quien narra toda la historia de los robos planeados por ‘El profesor’.

Álex Pina, uno de los creadores y productores de La casa de papel, reveló el secreto: “Lo que mucha gente no sabe es que la voz en off de la narradora, que es ‘Tokio’, no siempre fue así“. Contó que inicialmente se tenía un guión en el que ‘El profesor’ era quien narraba la historia.

Pero al darse cuenta que se notaba egocéntrico que ‘El profesor’ narrara y admirara su propio plan, decidieron cambiar de idea: “Resultaba un tanto egocéntrico hablar de un plan, de su plan maravilloso, de un plan perfecto, cuando era él mismo quien hablaba. Parecía que perdía parte de la métrica del Profesor. Queríamos que fuera un poco perdedor, un poco nerd, un poco sociópata, asocial, y el hecho de contar en primera persona el plan era contradictorio con su propia personalidad”, explicó Álex Pina.

Por otra parte, comentó que se pensó en ‘Moscú’, padre de ‘Denver’, pero prefirieron darle un toque de emoción, contada por la voz femenina de ‘Tokio’.

“Le dedicamos mucho tiempo a pensar cómo sería ese off. Esa narradora que al final fue omnisciente. Era una narradora que sabía todo sobre todos los personajes y lo hacía desde un lugar muy lejano, que ya veréis cuál es. Pero esa fue la razón por la que elegimos a Tokio”, agregó Pino.