VIDEO Trump se mostró “preocupado” por posible financiamiento de China a Maduro #10Abr

Este viernes el Presidente de los EEUU se mostró preocupado por la relación existente entre el mandatario chino Xi Jinping y Nicolás Maduro, quienes han reforzado sus lazos durante la pandemia de la COVID-19. . Las declaraciones de Donald Trump fueron dadas luego de que una periodista le consultara sobre su posición en cuanto a un posible financiamiento del gobierno de China al régimen de Nicolás Maduro, recalcando que su administración ha acusado al líder chavista de estar ligado al narcotráfico y además ofreció $15 millones por su captura. . "No estaríamos contentos si eso se ha producido (el financiamiento). No he hablado con el presidente de China sobre Venezuela, sobre ese aspecto de Venezuela, pero si eso ha ocurrido no estaré contento. No estaré contento", respondió Trump durante la rueda de prensa realizada en la Casa Blanca. . Seguidamente, el mandatario norteamericano expresó que está "preocupado por todo" y que no duerme mucho. "Yo me preocupo por todo, pero no estaría feliz con eso", sentenció. . Por otra parte, Trump volvió a arremeter contra el Estado Comunista y señaló que en "algún momento de la semana próxima" dará un anuncio importante sobre la Organización Mundial de la Salud (OMS). . Texto: Luis Miguel Rodríguez Foto: WH.GOV . Lea más noticias en www.elimpulso.com