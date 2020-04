Felipe Capozzolo: Encaje legal debe ser liberado entre 50% y 60% para reactivar crédito bancario

La liberación del encaje legal entre un 50% y 60% solicitará el sector del comercio y los servicios, al considerar que el 7% aqprobado por el Banco Central de Venezuela, es insuficiente y no permite que la banca pueda restituir el sistema crediticio y tampoco atender la demanda de financiaminto del sector productivo nacional.

Así lo dio a conocer el presidente de Consecomercio, Felipe Capozzolo, quien recordó que las ingentes cantidades de recursos que tiene congelados el instituto emisor, son propiedad de los venezolanos, por lo que su liberación no implicará la emisión de más dinero inorgánico, sino que va a financiar el desarrollo de las empresas y a impulsar el crédito al consumo.

Asimismo, el lider del sector terciario de la economía, indicó que para la etapa post-Covid-19, asi como en otros paises se han comprometido recursos para apalancar a sus sectores productivos, en Venezuela se van a requerir, como mínimo alrededor de US$ 5.000 millones para apoyar a las empresas.

“Además de todas las necesidades planteadas, los comerciantes ahora tenemos un reto aún mayor, a esto se suma que nosotros hicimos una serie de propuestas a las autoridades y no fueron atendidas de manera satisfactoria, de manera que presupone uno de los impactos historicos más grandes que puedan aplicarse a los comerciantes, pero allí estamos porque la iniciativa privada esta full comprometida con la gente en este momento, mas que con cualquiera de las cosas y definnitivamente, desde un primer momento se pensó que la estrategua única, la mas eficiente y la de mas largo aliento, era estar con la gente, garantizar el abastecimiento, garantizar el producto al anaquel y garantizar que n se generara ningún tipo de restricción desde el punto de vista de la oferta, y en ese sentido debeo decir con mucha satosfacción qe se ha hecho el mayor de los esfuerzos para que no falten productos, en aquellos establecimientos que estan trabajando que son los de alimentos, medicamentos, todo lo que la infraestructura de telecomunicaciones y el sistema medico asistencia, especialmente el privado”, afirma.

Señala que en estos momentos hay mucha gente que enfrenta el dilema de quedarse en casa, proteger a la familia, lo cual constituye una estrategia adecuada para prevenir el contagio, o salir a la calle a buscar los bienes que se requieren en el hogar, o más aún salir a tratar de conseguir los recursos que necesito para adquirir los bienes, recordando que en Venezuela el 90% de la gente vive el dia a dia, indicando que en los sectores más vulnerables no es tan facil mantener las recomendaciones, que las apoyan ampliamente.

Estima que para toda la sociedad representa un dilema muy importante, sobre todo para aquella parte de la sociedad que está obligado a quedarse en casa sin poder desempeñar su actividad laboral regular, indicando que eso presupone rompecabezas muy dificil de armar y en estos momentos, casi todas las familias venezolanos estnan atravesando por esta disyuntiva, siendo la variable más dura, mas demoledora en este momento que nos ha tocado vivir.

Venezuela un país en crisis

“Por otra parte, en Venezuela hay que sumarle que antes de esta amenaza era un país que ya estaba en un septimo año de recesión, con dos años de hiperinflación, no se veía luz en el camino, pero además Venezuela es un país pobre, con la población empobrecida, con empresas empobrecidas y con un mercado que no tiene capacidad de hacer lo que han hecho otros países, tener su dinero para enfrentar la emergencia o atrasando el pago de impuestos, tantas medidas que también se propusieron aquí ante la urgencia, no es lo mismo aquí en Venezuela donde tenemos una crisis mucho más profunda que atender”,sasegura Capozzolo.

Afirma que otro dilema que se atraviesa es el de las fallas de los servicios públicos, agua, electricidad, conbustible, están generando incomodidades importantes, indicando que cualquier producto que falte en el anaquel, sumado a la subida de la divisa, va a ocasionar que suban los precios y esto por supuesto que genera molestias al público en general, asegurando que a pesar de las dificultades los comerciantes se han mantenido allí, trabajando muy duro para que el problema no se vea del lado de la oferta, sino más bien por el lado de la demanda.

Recordó que en un primer momento se plantearon al Ejecutivo: protección de la cadena de distribución a nivel logístico, facilidades fiscaldes, liberar el encaje legal en un 50 o 60%, recordando que los recursos represados en el BCV son de los venezolanos y dictar medidas especiales que dieran flexibilidad a la parte laboral.

Por otra parte, indicó la emisora 88,9 AM, que para apuntalar a las empresas venezolanas, un a vez superada la pandemia del Covid-19, se van a requerir recursos frescos por el orden de los US$ 5.000 millones, teniendo que acudir a los mercados internacionales, porque Venezuela no tiene los recursos para atender estas necesidades.