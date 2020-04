Dgcim allanó casa del periodista Sergio Novelli #16Abr

A través de su cuenta en Twitter, el periodista Sergio Novelli, denunció este jueves que funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia militar (Dgcim) allanó su vivienda en Caracas con una supuesta orden de investigación.

El comunicador social puntualizó que este hecho no va amedrentar su función como periodista al informar lo que sucede en el país.

“La Dgcim estuvo en mi casa en Venezuela. Ahí vive hoy una familia pastoral a la que le renté mi vivienda. Llegaron con una orden de una supuesta investigación. Allanaron y se llevaron 4 computadoras y 5 teléfonos. En teoría irían ahora a casa de mis padres, dos personas mayores”, escribió en su red social.

En otro twit Novelli dijo “Yo no deje en Venezuela nada, más allá de mis afectos y parientes. No se que buscan. Lo único que hago es informar sobre lo que acontece en mi país. Su realidad. No se si lo que quieren es que me calle. Mi función como periodista es decir siempre la verdad!“.

