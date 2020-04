OPINIÓN Reflexión en positivo: La esperanza es el sueño del hombre despierto #16Abr

Ese es uno de los mensajes que nos dejó Aristóteles y nos viene como anillo al dedo en este momento. Quienes se preocupan por el bien del país harán de sus sueños una realidad ya que por medio de la esperanza aparecerán ideas creativas que nos conducirán a soluciones que a todos nos beneficien y a la búsqueda de por qué se perdió el rumbo de nuestro país, donde está aquel país que Dios colocó en nuestras manos y cuales fueron las respuestas y acciones que nuestros líderes, dirigentes o quienes hayan manejado el pais durante mas de dos décadas, Venezuela se consideró una de las naciones más ricas del mundo con posibilidad de superar a cualquier potencia del mundo, palabras del difunto presidente Chávez que en varias alocuciones se le oyó decir que para el año 2019 o 2020 estaríamos produciendo no menos de siete millones de barriles, aunado a gran cantidad de obras que tenía en su mente, todo lo anterior quedó en nada para frustración de los ciudadanos venezolanos y el mundo.

Por ello quien pueda dar respuesta a esta dolorosa realidad que es la preocupación de todos, porque se necesitaría ser muy ingrato e indiferente para no estar preocupado ante esta situación en la que transcurrimos el día a día, ¿igualarnos hacia abajo, pobres y vejados como si cada uno de nosotros fuese culpable, después de esa descripción de las bondades y riquezas de nuestra patria? La realidad es que debiésemos estar todos 5 estrellas siguiéndole los pasos por ejemplo a Dubai, creciendo vertiginosamente y galopando entre los primeros como caballo desbocado que no hay freno ni rienda que lo ataje, para que negar que en estos momentos nos atropella el dolor y la nostalgia, cada vez son más los obstáculos y las posibles salidas son primitivas.

Se dice que los peores enemigos de los pueblos son: el hambre, la ignorancia y las enfermedades y esos enemigos no se vencen con balas y misiles no sabria si ya nuestra patria esta en ese sitial o no, pero seguimos rogando a Dios que nos saque de esto pronto, es difícil de asimilar sobretodo en un país con tantas bondades como es Venezuela, sigamos con la Fe y la esperanza de que a través de la unión que vendrá una salida inteligente y sin traumas como dijo Martin Luther King “el valor de una resolución lde seguir adelante a pesar de los obstáculos y situaciones que nos dan miedo, por ello es obligación de todos ser mas participativos y apostar a una salida de las crisis por resoluciones que a todos nos favorezcan”

Hagamos votos para que todo termine de solucionarse pronto y poder trabajar honestamente, respetando a quien quiera producir, generar empleos, pagar impuestos, mantenerse en su medio de producción o como se llame, y no continuar sumergidos en problemas que no nos atañen por las tantas dificultades que se le han implatado a quien quiera producir y ser parte de el que soporta la carga, quien produce o ha sido productor, genera riquezas sigue amando a su país y lo que desea son pistas para continuar con su creatividad, pensando en su trabajo y producir mas de lo que consume, dándole un buen ejemplo a sus descendientes de que el país es de todos, dejar las diferencias y buscar la pronta recuperación y refundación con ideas nuevas, trabajo honesto y que triunfe el que tenga mas talento y no el mas tramposo. Bueno amigos lectores esto es lo que pienso, Julio Verne nos dejó dicho que lo que alguna persona inmagina otra persona lo llevará a la realidad.

Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la paz, la convivencia, el respeto y la prosperidad de nuestro país.

José Gerardo Mendoza Durán

volcan[email protected]