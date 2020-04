En el norte de Barquisimeto sufren cortes eléctricos de 3 a 6 horas diariamente #17Abr

Los cortes energéticos en Barquisimeto se intensifican con el paso de los días. La estadía de las personas en sus hogares, en tiempos de la cuarentena social ante la pandemia de la COVID-19, termina siendo un sacrificio.

El norte de la ciudad es una de las zonas que sufre más de estos cortes eléctricos. Irregularidad que se presenta básicamente que todos los días, por períodos de 3 hasta 6 horas.

Noel Perozo, habitante de Carorita, comentó que su estilo de vida ha cambiado y empeorado desde la cuarentena social, ya que asegura que en este lapso han sufrido más con los cortes energéticos, y por consiguiente, con la falta de otros servicios como el agua y el gas.

“La luz se va prácticamente que todos los días, en la tarde, en la noche o en la mañana, pero se va“, mencionó. Además, aseguró que aunque sabe que no deben acostumbrarse a esta situación, todos los días espera que la energía la tengan en horas de la noche, ya que sino, les resulta muy difícil dormir por el gran calor que está haciendo en estos días

Perozo explicó que aunque los niños que viven en su hogar no entienden lo que pasa, están sufriendo esta irregularidad. Ya que los niños quieren entretenerse viendo televisión y no pueden hacerlo, y en horas de la noche la plaga y el calor no los deja dormir. Situación que le genera desesperación, molestia y frustración.

Cabe destacar que este viernes 17 de marzo se registró un corte eléctrico en la zona norte, afectando tanto a los sectores de Carorita como Andrés Bello. La falla se generó a horas del mediodía, y pasadas las 4:00 PM, el servicio energético fue restablecido.