Ledezma cuestionó que Maduro maneje la ayuda humanitaria de los venezolanos #19Abr

Antonio Ledezma, exalcalde Metropolitano de Caracas en el exilio, se pronunció a través de su cuenta de Twitter y cuestionó la idead e que Maduro maneje la ayuda humanitaria para los venezolanos.

Ledezma puntualizó a través de su red social las distintas fallas que existen actualmente en Venezuela, en las que responsabilizó al régimen de Maduro.

“¿Qué Maduro maneje ayuda Humanitaria?, No hay comida. No hay gasolina porqué arrasaron con PDVSA-refinerías. No hay luz porqué se robaron millones de dólares que eran para turbinas y plantas eléctricas. Ni salud porqué asaltaron millones de dólares“, escribió.