Desapariciones forzadas, un escalón de la represión política en Venezuela

#DONDEESTAHUGOMARINO

358 días que no he dejado de buscar a mi hijo pidiendo ayuda sin lograr ningún resultado el sábado 14 03 2020 recibí una gran alegría que me duro muy poco mi hijo no había aparecido esa noticia no se pudo verificar hoy estoy muy triste pero no me rindo pic.twitter.com/iksgTTojFw