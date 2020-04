OPINIÓN Se busca un emprendedor: Negocio en venta #21Abr

“Vender tu empresa no tiene por qué ser el fin de tu carrera como emprendedor, al contrario, puede ser el principio de una nueva aventura en el mundo de los negocios”

Debes aprovechar tu legado.

Planea vender tu negocio por lo que vale.

Durante las próximas dos décadas, los propietarios retirados venderán o darán como legado,más de 12 millones de empresas. Si usted es como muchos propietarios, su negocio es el balance del trabajo de su vida, con un patrimonio pagado en miles de horas de sudor, vacaciones perdidas y poca asistencia a eventos sociales.

Podría ser su única fuente de ingresos y su único activo real, por lo que los sacrificios destinados a garantizar su apoyo financiero futuro y el de su familia deben protegerse.

Los propietarios inteligentes que preparan sus negocios para la venta pueden esperar resultados óptimos, siempre y cuando tengan en cuenta algunos puntos importantes.

En primer lugar, intente cuantificar sus resultados comerciales anteriores, compilando ingresos, costos y ganancias de los últimos años de operaciones. Asegúrese de seguir las prácticas contables adecuadas para que sus estados financieros muestren con precisión el rendimiento. Si es posible, audite o revise los estados financieros.

Utilizando estos resultados verificados, haga suposiciones razonables para crear un pronóstico futuro. La información financiera precisa, también puede ayudarlo a encontrar financiamiento para el acuerdo si el comprador necesita una tercera parte para extender el crédito.

Integre sus finanzas en sus materiales de marketing para mostrar el enfoque único e interesante de su negocio para proporcionar productos o servicios. Los compradores potenciales se interesan cuando ven una ruta hacia las altas ventas y la rentabilidad.

Busque una persona que esté en condiciones de comprar y que comprenda el mercado. Pero lo más importante, su comprador debe estar entusiasmado con las perspectivas de su negocio, porque una persona que no sienta que va a crecer o no va a tener éxito con un negocio adquirido no pagará el mejor precio por él.

Un comprador querrá grandes ganancias-pagos después de la venta, según lo acordado, y pagar lo menos posible al cierre. Sin embargo, los propietarios pueden querer que se pague una gran parte del precio de compra al cerrar con poco en ganancias. Contratar a un profesional externo puede ayudar a unir estos dos objetivos en un acuerdo mutuamente satisfactorio. De hecho, no tenga miedo de pedir ayuda en cualquier momento del camino.

Definitivamente, lo más importante no es el valor de los activos del negocio, que pueden ser muy altos, si no que estos activos no son capaces de producir ganancias.

