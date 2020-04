VIDEO ¡De edificio a edificio! Así juegan al tenis durante el confinamiento en Italia

View this post on Instagram

La cuarentena social en Italia continúa tras las duras semanas vividas por el brote del nuevo coronavirus. Ante esto, las personas continúan realizando actividades de entretenimiento desde sus balcones o, como en otros casos, desde la azotea. . A través de las redes sociales se viralizó un video donde dos chicas, amantes del tenis, decidieron organizar una partida desde edificios diferentes. . Las dos jóvenes pertenecen a una escuela de tenis y vieron la oportunidad de continuar los entrenamientos desde los más alto de sus residencias. Con raqueta en mano pasaron la pelota de un lado a otro, como si estuviesen en una cancha. . Situación en Italia . Por otra parte, en las últimas semanas los registros de la COVID-19 por día en el país europeo empiezan a disminuir, lo que da esperanzas a todos los italianos. Hasta este martes 21 de abril, Italia registra unos 183 mil casos de coronavirus, 51 mil se han recuperado y lamentablemente unas 24 mil han fallecido.