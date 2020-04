﻿Saquean gandola con 30 mil kilos de alimentos en Machiques

View this post on Instagram

Así quedó la góndola que venia para Machiques cargada de arroz luego de ser saqueada por habitantes de Macoa. . Se supo que afortunadamente el chófer y los ocupantes salieron ilesos del accidente, hasta ahora no se sabe el nombre del comerciante que esperaba la carga para su negocio. . . #EnDesarrollo . . Opine 👇 . . #noticias365 #noticias #zulia #zulianos #machiques #machiquesdeperija #perija #perijaneros #25DeAbril2020