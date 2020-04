Docentes universitarios en Lara: Educación online reduce nivel académico en estudiantes #28Abr

Profesores universitarios de las distintas casas de estudios en el estado Lara coinciden que impartir clases en una plataforma de formación online reduce el nivel académico de los futuros profesionales del país.

Haydé Meléndez, docente de la Universidad Fermín Toro, aseguró para el equipo periodístico de Elimpulso.com que la incorporación de los profesores a esta nueva modalidad se vuelto un poco cuesta arriba, pues muchos no cuentan con una capacitación adecuada.

“En mi universidad existe un diplomado para formar a profesores en la modalidad online, pero no hay nada mejor que un docente explicando sus clases en el aula. En mi caso, yo tuve que dar el tercer corte virtual por lo de la cuarentena, pero no es lo mismo. Los estudiantes no adquieren el mismo conocimiento y su nivel académico se reduce”, puntualizó la profesora morfosintaxis del castellano.

Por su parte, Carolina Mogollón, Arquitecto y profesora del Programa de Urbanismo de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), señala que además de la poca experiencia en el aula virtual que tienen los docentes universitarios, a esta situación se suma las fallas constante en el servicio eléctrico y en el poco acceso que tienen algunos docentes a internet.

“Es muy complicado dar clases por internet en medio de esta crisis. Fíjate, yo me puedo sentar para armar mi clase, pero solamente hoy hubo cuatro bajones en el fluido eléctrico y cada vez que esto sucede el internet deja de funcionar y cuesta mucho para que se reactive. Aparte, también hay muchos docentes que son tradicionales y solo utilizan su computadora para cosas puntuales, mientras que otros si estamos un poco actualizado, pero persiste lo que te acabo de decir; no hay internet y si tienes, se va la luz. Es muy complicado. No estamos en condiciones para trabajar así”, manifestó Mogollón.

El Observatorio de Universidades (OBU) señaló en su mas reciente investigación que los profesores de las instituciones públicas se encuentran sin suficientes insumos didácticos para dar clases y resaltó “que el 25% de los docentes universitarios no cuentan con teléfonos inteligentes que le permitan interactuar por redes sociales con sus estudiantes”.

De la misma manera, indicaron que quienes tienen teléfonos inteligentes también se les presenta una gran dificultad, debido que el “78% no les alcanzan los datos para cumplir con sus actividades formativas”.