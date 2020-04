Venezolanos que retornan al país llevan cinco días durmiendo en buses

La Covid-19 trajo consigo el regreso de venezolanos a su país. Quienes emigraron desde mediados de 2016 y 2017, en busca de una mejor calidad de vida y sueños por cumplir, están atrapados en territorio colombiano.

Cuatro millones de venezolanos han migrado hasta los momentos. Entre esos, mil 800 se encuentran radicado en Colombia, según Migración colombiana en 2019.

Venezolanos que hoy quieren regresar a su país natal, por razones económicas, por desalojo y desempleo.

El mundo se encuentra en confinamiento, paralización laboral y educacional con el propósito de evitar la propagación del coronavirus, pandemia que lleva más de 200 mil personas muertas.

Situación que ha cerrado la puerta a quienes iban en busca del sustento de su hogar y su bienestar.

Ninguno imaginó un regreso tan repentino e improvisado, menos que sería tan riguroso como su salida de Venezuela.

Así es el caso de 280 personas que desde el jueves 23 de abril querían salir de Bogotá, distribuidos en siete buses con 40 venezolanos cada uno. Cinco días esperaron en Chía por el permiso de salida por parte de Migración Colombia.

Venezolanos logran salir de Bogotá

Luego de cuatro días durmiendo en buses decidieron trancar la avenida del peaje de salida de Bogotá la mañana de este domingo 26 de abril, en espera de respuestas por parte de Migración Colombia.

Con las protestas y cierre de avenida lograron la autorización de salida de tres buses en el transcurso de la tarde, quienes irían con destino Arauca, ciudad que tiene pasos fronterizos con Colombia.

Quedando faltantes cuatro buses, los cuales tenían autorización de salida este lunes 27 de abril, a las 2.00 de la tarde.

La Verdad contactó a Gustavo Atencio, de 30 años de edad, oriundo de Maracaibo, quien tenía dos años radicado en Bogotá y hoy día es uno de los pasajeros que lidera la atención, cuidado y alimentación de los siete buses.

Atencio relató que “trancamos el peaje hasta que nos dieran respuestas. Hay madres embarazadas y un niño con 20 días de nacido, personas que no tienen cómo quedarse en Bogotá, ya lo entregaron o vendieron todo”.

Por su parte, el presidente de Colombia Iván Duque prohibió el desalojo de apartamentos a venezolano. Sin embargo, ellos expresan “que a muchos los han desalojado y sino el pago se va acumulando”.

Situación que los ha llevado a regresar a su tierra y país de origen. “Sin trabajo cómo pagamos gran cantidad de dinero, por lo que decidimos mejor volver”, precisó Atencio.

Corazones buenos

Gustavo Atencio es uno de los pasajeros de los cuatro buses que salieron la tarde de este lunes, quienes van con destino a Cúcuta, contó a La Verdad que “ningún gobierno les está ayudando, no son buses gratis por parte de nadie”.

Aseguró que de 130 mil pesos a 140 mil fue el costo del pasaje en los siete buses que salieron de Chía con 40 personas cada uno.

“Hemos recibido ayuda de muchos corazones buenos. Me han llamado distintas personas, ministros, empresarios y coróneles para donarnos un plato de comida. No se cómo lograron mi número pero le agradecemos la ayuda, aquí hay personas que no tienen cómo comer”, afirmó Atencio.

Hasta los momentos cuatro buses van hacia Cúcuta, con la incertidumbre de saber que les tocará ahora. Manifiestan que saben que el proceso aún no termina, “solo es el comienzo de las fases a seguir para lograr volver a casa”.

Por otra parte, el director de Migración Colombia Juan Francisco Espinoza informó que la salida del territorio colombiano se implementa con protocolo por el bien de todos.

Añadió que “los ciudadanos venezolanos que deseen retornar voluntariamente a su país lo podrán hacer con las condiciones que se han fijado para este procedimiento y aquellos que no las cumplan, verán suspendido su viaje hasta que lo haga”.

