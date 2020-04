Abrams: Petición de extradición de Hugo “El Pollo” Carvajal sigue vigente #29Abr

Elliott Abrams, enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, manifestó este miércoles que la petición de etradición para Hugo “El Pollo” Carvajal, antiguo jefe de inteligencia del fallecido Hugo Chávez, sigue vigente.

Durante una mesa redonda junto a un reducido grupo de medios de comunicación, Abrams expresó que uno de los temas pendientes entre Estados Unidos y España es precisamente dicha solicitud contra Carvajal.

El gobierno Estadounidense acusa al “Pollo Carvajal” de delitos por narcotráfico, y luego de que el tribunal español lo dejó en libertad provicional, el año pasado, no se ha sabido más sobre el paradeto de este Mayor General retirado de la Fuerza Armada venezolana.

Ante esto, Abrams dijo: Sobre Carvajal no tenemos noticias, no sabemos dónde está. El gobierno de España nos ha dicho que no sabe dónde está. Obviamente, la petición de extradición sigue vigente.

No coinciden con el Gobierno de España

Sobre la situación en Venezuela, el funcionario Estadounidense dijo que no coincide en 100% con la opinión de España; no obstante edstacó que el diálogo es fluido y que ambas partes conversan con frecuencia.

“No puedo decir que estamos 100% de acuerdo sobre la situación en Venezuela, pero tenemos una comunicación cercana y hablamos de ello frecuentemente”, recalcó el diplomático, quien a su vez detalló que el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, conversa a menudo con su homóloga española, Arancha González Laya, mientras que él mismo está en contacto con el embajador español en Washington, Santiago Cabanas.