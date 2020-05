En Cabudare y Barquisimeto reportaron intensos apagones por más de 7 horas #2May

Usuarios en redes sociales reportaron apagones de al menos 8 horas en Barquisimeto y Cabudare entre la noche del viernes y la madrugada de este sábado.

Sectores del oeste, centro y este de Barquisimeto y varias urbanizaciones en Cabudare reportaron con molestia la situación que aunada con el calor y los zancudos, los mantuvo despiertos al menos hasta las 3 de la mañana, cuando se restableció el servicio en algunas zonas de Palavecino e Iribarren.

En zonas como La Rosaleda la energía eléctrica fue cortada a las 12:45pm y repuesta a las 6:15pm. En tanto en sectores como la Urbanización Del Este y la intercomunal Barquisimeto Cabudare el servicio fue cortado a las 6:20pm y restituido a las 2:35am. Lo mismo sucedió en sectores del oeste como Luis Hurtado Higuera o menos en el centro de la ciudad.

Desde la implementación de la cuarentena social por la presencia del coronavirus en Lara, los apagones han aumentado en frecuencia y en el tiempo de duración.

Carmen Meléndez el viernes indicó que la responsabilidad de los apagones es exclusiva del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y no del gobierno regional.

Mientras tanto los responsables del Ministerio de Energía o la empresa Corpoelec no emiten información oficial sobre está situación que aqueja no solo a los larenses si no a todo los rincones de Venezuela.