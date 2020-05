Maduro a la clase obrera: Establezcan los precios justos ustedes y yo los haré respetar #2May

En cadena nacional de radio y televisión, Nicolás Maduro pidió a la clase obrera establecer los precios en los productos alimenticios y llamar a las autoridades si detectan especulación de los rubros.

“la clase obrera no puede ser sorprendida de un momento a otro. Pum, que disparan los precios. ¿Qué es eso? pónganse los pantalones. Tomen medidas. Llamen a la policía. Los militares. Y a quienes hagan eso me los llevan a la Fiscalía inmediatamente. No puede ser el ladronaje”, dijo Maduro.

Indicó que su administración hará respetar los precios justos a través de los organismos correspondientes.

“Yo sé que puedo hacer más. No nos conformemos ¿qué más necesitan para crecer? En inyección de recursos. Financiamiento. Transporte. Materia prima. Seguridad. Salud. Y sobretodo en esta etapa, se lo pido a los CTP: Paren la especulación en la industria. Establezcan los precios justos ustedes. Poder obrero. Yo los haré respetar a través de los organismos conducentes. Es una tarea especial que les doy”, manifestó.

Maduro aseguró que tomaron las medidas de ocupación temporal y ventas supervisadas para establecer los precios acordados.

“Y están funcionando. De diálogos. De precios acordados y dialogando con todos los sectores. No importa que algún sector se ponga en situación de berrinche. No me importa. Yo voy a a dialogar y por la vía legal deben cumplirle al país, sobretodo la agroindustria”, insistió.