Más de 65 organizaciones de DDHH exigen justicia para los 47 presos asesinados durante motín en cárcel de Guanare

Por iniciativa de la Fundación de Derechos Humanos de los Llanos (Fundehullan) y la Red Justicia libertad en conjunto con otras 65 organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos, decidieron elevar su voz de protesta a través de un comunicado, en torno a las muertes de reos en la cárcel de Portuguesa.

En efecto, estas organizaciones acordaron exigir a instancias nacionales e internacionales el esclarecimiento de los sucesos ocurridos en el Centro Penitenciarios los Llanos CEPELLA, donde en medio de un motín fueron asesinados 47 privados de libertad y más de 75 heridos según cifras extraoficiales.

A continuación el texto del comunicado:

Exigimos se esclarezcan los hechos del CEPELLA en Portuguesa

En la tarde del pasado primero de mayo se han registrado al menos 47 fallecidos y más de 75 heridos en el Centro Penitenciario de los Llanos (CEPELLA) en Guanare, capital del estado Portuguesa.

Familiares y periodistas reportan que la masacre empezó a través de una revuelta, en exigencia de alimentos porque los guardias no permiten el ingreso de los mismos al establecimiento. Ante el desespero de las personas privadas de libertad de no contar con alimentos y que el Estado no garantice sus derechos fundamentales, demostraron su descontento, sin embargo, los guardias hicieron uso desproporcionado de la fuerza en sus contras.

Las personas privadas de libertad tienen derecho a que se les respete la vida, la integridad física, el debido proceso y todos los derechos humanos por igual. En los últimos años se ha agravado el estado de vulnerabilidad de la población reclusa por las condiciones insalubres, de hacinamiento y sin garantías en las que se encuentran.

Desde las organizaciones abajo firmantes exigimos información clara acerca de lo ocurrido. Las familias merecen conocer el estado de sus familiares. De igual manera el país y la opinión pública tienen derecho a conocer con precisión lo ocurrido en el lugar.

Recordemos que: la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia sobre el retén de Catia de 2006 expresó..” El Estado no puede desbordar el uso de la fuerza con consecuencias letales para los internos en centros penitenciarios”.

Perse la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por su parte ha indicado que el Estado debe actuar siempre garantizando el mínimo daño para la vida e integridad de los reclusos y con el mínimo riesgo para las fuerzas policiales en caso de que sea necesario el uso de la fuerza.