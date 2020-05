Colombia extiende cuarentena social hasta el 25 de mayo #5May

Este martes 5 de mayo el presidente Iván Duque informó que la cuarentena social en Colombia se extenderá dos semanas más, justamente hasta el próximo 25 de mayo.

El mandatario detalló que habrá nuevos sectores que podrán operar y que a partir del 11 de mayo, los niños de 6 a 17 años podrán salir a las calles tres veces por semana durante 30 minutos, con el objetivo de flexibilizar el confinamiento.

Añadió también que los 860 municipios que hasta ahora no han registrado casos ligados al COVID-19, “pueden ir abriendo los sectores, pero con unas restricciones claras: no aglomeraciones, no bares (…) para que vayan reactivando su vida productiva”.

“Hemos tenido en el país ha avanzado en tres componentes: preparación, una fase de contención y una etapa de mitigicación, que se empieza a activar en la medida que vamos viendo circulación del virus en el país”, sostuvo Duque.

Entre otras cosas, aseguró que todas las medidas tomadas han sido con el único objetivo de evitar la propagación exponencial del virus, salvar vidas y garantizar que el sistema de salud no colapse.

“Yo sé que muchos de ustedes tienen angustias y temores (…) y cómo va a hacer el país para recuperarse de situaciones como esta (…) por eso, aún en el aislamiento preventivo obligatorio nosotros fuimos muy claros en que íbamos a mantener sectores operando”, indicó.