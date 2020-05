Diputado Guanipa: Exhorta a los venezolanos a mantener la unidad y centrarse en la salida del régimen

Un nuevo llamado a los venezolanos a no resignarse a la permanencia de la dictadura de Nicolás Maduro, hizo el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa, a la vez que exhortó a la unidad de todos los factores para lograr la salida del régimen.

“Todo, absolutamente todo lo que hagamos, debe estar centrado en el objetivo de salvar a Venezuela para lo cual es imprescindible sacar a Maduro. Venezuela es un gran país y de esto vamos a salir. Hagamos más y mejores esfuerzos por lograr nuestra liberación”, afirmó Guanipa.

El legislador afirmó que la clave está en la “unidad con observaciones que permitan corregir errores y relanzar el rumbo. Ningún error cometido exime al dictador Nicolás Maduro de la responsabilidad de ser el culpable de esta tragedia que hoy sufrimos los habitantes de este país.”

“A Maduro no le importa si sus acciones provocan la muerte de ciudadanos, solo le importa el poder. Por eso debemos hacer todos los esfuerzos para impulsar la unidad de todos los que pensamos de la misma manera, que somos la mayoría de los venezolanos, partidos políticos, gremios, sindicatos, colegios profesionales, academias, universidades, iglesias, empresarios, sociedad civil. El cemento para consagrar la unidad es la crítica constructiva, la transparencia y la claridad de rumbo”, precisó.

Guanipa insistió “tenemos que concentrarnos en nuestro objetivo, sacar a Maduro para liberar a Venezuela. No podemos perder la esperanza, no podemos bajar la guardia. No existe forma de que nos resignemos a vivir así. No existe forma de que admitamos que Maduro y sus cómplices se queden usurpando el presente y el futuro”, advirtió.

“Nos corresponde tomar más y mejores decisiones, con serenidad pero con firmeza. Vamos a intensificar la presión en medio de las limitaciones por el COVID-19”, precisó.

El diputado zuliano por Primero Justicia también le envió un contundente mensaje a la comunidad internacional. “A los países del mundo entero de decimos, los venezolanos no se están muriendo de coronavirus, los venezolanos se están muriendo de hambre. Aquí el que denuncia o protesta lo meten preso o lo matan”.

“Todos unidos podemos evitar que se siga derramando sangre inocente”, afirmó.

“Gracias a esos países por seguir con nosotros, hasta lograr un Gobierno de Emergencia Nacional que pueda iniciar un proceso de democratización y reinstitucionalización del país, tomando medidas a corto, mediano y largo plazo. Es hora de relanzar a nuestra nacional hacia el progreso, la calidad de vida y las oportunidades. No hay espacio para la desesperanza, sigamos luchando hasta lograr la libertad”, aseguró.