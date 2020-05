Nelly Cuenca: En Venezuela se perdió el respeto por los factores reales de poder #11May

En un contacto telefónico a Elimpulso.com, Nelly Cuenca, representante del consejo directivo del Centro de Resolución de Conflicto en el estado Lara, aseguró este lunes que durante los 20 años del chavismo en el poder se ha profundizado la confrontación entre los venezolanos.

Cuenca indicó que esta pugna se evidencia constantemente en los factores políticos que hacen vida en el país.

“Nuestro estudio en 20 años ha reflejado cuatro elementos que se ha evidenciado durante el gobierno de Hugo Chávez y se profundizó en la administración de Nicolás Maduro: la confrontación en dos polos opuestos. Se ha generado un enfrentamiento endurecido entre quienes están el poder y quienes se oponen“, manifestó.

Indicó que entre los elementos que detalla el Centro de Resolución de Conflicto en la región se encuentran la negación del conflicto, la polarización de los medios de comunicación, el armamento de la población y el desorden institucional.

“Estos elementos es el resultado de nuestra investigación. El primero es la negación del conflicto. La gente cree que no va pasar nada y por eso no se toman los correctivos. El segundo es la polarización en los medios de comunicación que en muchos de los casos dejaron de informar para convertirse en un órgano de propaganda. En tercer lugar el armamento de la población de lado y lado, por eso no se puede descartar una guerra civil y en cuarto lugar, se perdió el respeto por los factores reales de poder porque existe un desorden institucional en el país“, detalló Cuenca.

La especialista puntualizó que en el país no existe un Estado de derecho y puntualizó que de no tomarse los correctivos correspondientes “podríamos estar frente a un escenario armado”. “Sería un camino de autodestrucción y exterminio mutuo”.