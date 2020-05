AN: Daños económicos y mortales causados por crisis eléctrica son responsabilidad exclusiva de la dictadura

La debacle del sistema eléctrico nacional fue debatido este martes por los diputados de la Asamblea Nacional, quienes acordaron responsabilizar a la dictadura de Maduro por las consecuencias económicas y mortales que se han producido a lo largo y ancho de todo el territorio nacional.

El diputado Enrique Márquez afirmó que “el régimen de Maduro ha destruido todo el sistema de generación. La oferta de energía eléctrica hoy, ni siquiera tiene capacidad para atender la actividad mínima que hoy tiene Venezuela”.

“Este sistema eléctrico no nos sirve, y tampoco nos sirve el régimen, que ha tenido todas las oportunidades de para cambiar el modelo y sin embargo sigue imperando un modelo completamente fracasado”, afirmó.

Márquez expresó que lo que se está viviendo en todo el país es terrible, racionamientos eléctricos de varias horas al día que pone en evidencia el fracaso del régimen sobre la administración de los servicios públicos.

“El pueblo tiene derecho a protestar, por esta situación, pero cuando lo hace el régimen reprime, como le ocurrió al joven Rafael Hernández en Mérida. Esto no va a cambiar hasta que haya un cambio de Gobierno que permita poder aplicar lo que hemos trabajado en el Plan País”, precisó.

“Acá tenemos hombres y mujeres preparados para trabajar en este gran reto de conformar un sistema eléctrico eficiente”, afirmó.

40.000 fallas eléctricas este año

Mientras que el diputado Omar González alertó que “en lo que va de año se han registrado 40.000 fallas eléctricas en todo el territorio nacional, por la falta de mantenimiento e inversión. Ningún país había pagado tanto en mejorar su sistema eléctrico, pero todo ese dinero se lo robaron y estamos pagando las consecuencias”.

“Esto afecta innumerables equipos electrodomésticos, y es el preámbulo de lo que podría ser nuevamente un megapagón. Los expertos dicen que estamos en la antesala de un nuevo megapagón, así que debemos alertar a la comunidad internacional por lo que está ocurriendo”, denunció.

Señaló que el régimen en lugar de resolver los problemas del país, usan a forajidos para reprimir a las personas que protestan por la falta de servicios públicos. “Necesitamos salir cuanto antes de este infierno porque nadie está trabajando en mejor el sistema de energía eléctrica”.

Corrupción del servicio eléctrico

Por su parte, el parlamentario Williams Dávila afirmó que “la corrupción en el servicio eléctrico fue el gran negocio de estos revolucionarios y el pueblo es el que está siendo afectado. En la planta del Vigía aprobaron 2 mil millones de dólares y cuando fueron a prender la planta se quemaron las turbinas”.

“Todo los sectores, pequeños y medianos están afectados; el turismo, por ejemplo. El teleférico de Mérida no llega a la última estación, ahí gastaron cerca de 500 millones de dólares y no está funcionando, no le pusieron planta eléctrica. Los hospitales tienen problemas, los centros educativos, las familias enteras están afectadas psicológicamente” aseguró.