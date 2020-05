OPINIÓN Predicaciones inconvenientes (Parte II) #12May

En la entrega anterior, como lo vimos en el libro de Daniel en su capítulo 2 Dios muestra el desarrollo de la historia más de 2 mil de años antes de que suceda. Si agudizamos un poco nuestra percepción intelectual y dejamos que el Espíritu Santo mueva nuestra percepción espiritual, con la visión que da en el sueño del rey de Babilonia Nabucodonosor, descubrimos que todo se ha cumplido tal cual como lo reveló. Demostrando, que al pasar esta Pandemia las cosas no van a ir mejor. Por ello, predicar que Dios hará en el futuro un mundo con una mejor calidad de vida para la humanidad es una gran mentira.

Si revisamos de nuevo la estatua y los distintos metales como lo soñó el rey, nos damos cuenta que la humanidad va en franca decadencia, del oro puro puesto en la cabeza de la figura, hemos llegado hasta los pies y sus 10 dedos “En parte de hierro y en parte de barro cocido”Dan.2:33. Lo cual indica la presencia de dos elementos que no se unen hierro y barro. El hierro sigue representando a Roma, pero ya no en el plano de ejércitos conquistadores a través de batallas épicas, sino más bien en un plano religioso o espiritual que paulatinamente va ejerciendo un poder conquistador de conciencias sometiéndolas a la obediencia de legados espirituales tradicionales, mas no a la Palabra de DIOS. Por su parte, el barro y el hierro en los pies de la estatua, referido en el sueño, corresponde a la época actual. La Europa contemporánea que ha intentado unirse en la búsqueda de un poder imperial anhelado también, pero Dios dijo “no se mezclarán” y no lo harán.

Después del cuarto imperio, los países europeos intentarían reunificarse para formar otro nuevo, como ya lo hemos dicho, pero no lo lograrían. Existieron varios intentos de una unificación, pero todos sin éxito. Entre ellos están: Carlomagno: siglo VIII. Carlos V: siglo XVI. Napoleón Bonaparte: siglo XIX. Kaiser Guillermo II y Hitler en el siglo XX. El barro aparece siempre como elemento central, lo que da la idea de la fragilidad y precariedad de los gobiernos humanos por venir.

Pero la historia no termina allí. El final del sueño, el cual representa la forma como va a terminar la historia de la humanidad y de este mundo de pecado está por verse. “Estabas mirando, hasta que una piedra fue cortada, no con mano, la cual hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fue también desmenuzado el hierro, el barro cocido, el metal, la plata y el oro, y se tornaron como tamo de las eras del verano; y levantólos el viento, y nunca más se les halló lugar. Más la piedra que hirió a la imagen, fue hecha un gran monte,” que hinchió toda la tierra” Dan.2:34,35.

Lo poco que queda del sueño está en un futuro muy cercano. “Hasta que una piedra fue cortada, no con mano, la cual hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó”… Más la piedra que hirió a la imagen, fue hecha un gran monte,” que hinchió toda la tierra”. Este es el evento que estamos esperando los cristianos. El cual se refiere obviamente a la Segunda Venida de nuestro Señor Jesucristo a esta Tierra “la piedra cortada, no con mano que hirió a la imagen” es su 2da Venida.

Y el gran monte “que hinchió toda la tierra” es el Reino Celestial que Dios establecerá por siempre en nuestro planeta. Creer esto ahora ya no es tan complicado o etéreo. Es más fácil, sencillo, por cuanto todo el sueño de Nabucodonosor se cumplió en la historia de la humanidad que todos conocemos. Entonces ¿Es que lo demás no se va a cumplir? ¡Claro que si! Por lo cual debemos buscar con ahínco y esmero “el reino de Dios y su justicia” para estar preparados todos los días y no nos agarre desprevenido.

