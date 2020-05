Luis Vicente León: No hay gasolina en Venezuela porque la revolución acabó con las refinerías del país

En Venezuela no hay gasolina porque la revolución acabó con las refinerías más grandes del mundo, que estaban en Venezuela. Pero las sanciones dificultan la entrada de barcos con los que se abastecía irregularmente al país, amplificando la crisis de desabastecimiento.

Así lo señala el economista, docente universitario y presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, a través de un espacio de preguntas y respuestas que mantiene a través de su cuenta oficial en Twitter todas semanas, sobre temas diversos de actualidad nacional e internacional.

Sobre la necesidad de un cambio político, señala que en este momento, pese al deseo mayoritario de cambio, las rutas de lucha electoral, protesta y acciones radicales han sido agotadas en la mente de la población. El objetivo inmediato de la oposición ya no es cambiar al gobierno sino a ella misma internamente, para poder continuar la lucha.

Mientras que sobre la vinculación de Guaidó con la supuesta intervención y la operación Gedeon, dice que no queda claro si Guaidó firmó o no ese contrato, pero sí lo hicieron sus comisionados, lo que contamina su entorno y afecta su imagen. Todos los líderes en acción corren riesgos de crisis y esta es una macro crisis para él, más allá de los intentos relevantes de “damage control”

Consultado en torno al despliegue militar norteamericano en el Caribe, el especialista señala USA intenta enviar un mensaje contundente al sector militar venezolano para provocar su desmarque del gobierno de Maduro. Pero la probabilidad de usar esos barcos para entrar en Venezuela es, por ahora, tan baja como la probabilidad de que el sector militar se desmarque sin asegurar su futuro.

Sobre el impacto que pudiera tener en Venezuela el resultado de las elecciones norteamericanas, en caso de repetir Donald Trump o de producirse una sorpresa y gane Biden, León estima que la pregunta relevante para él es si en realidad hay algo que celebrar en Venezuela, mientras sólo se oigan discursos, amenazas y sanciones que en la práctica (y a la vista de todos) sólo han empeorado aún más lo que ya había deteriorado severamente la revolución venezolana.

En torno a la presencia del Coronavirus, el especialista advierte que Venezuela no está preparada para atender una crisis de Covid-19. No tiene infraestructura sanitaria ni para la cotidianidad. Por lo que sugiere que es clave mantener la curva plana, a la que ayudó el aislamiento previo del país y la desmovilización rápida. Pero no es posible económicamente mantenerla mucho tiempo más.

Admite que el gobierno desmovilizo al país hace tiempo, el coronavirus solo vino para ayudar a tapar y anestesiar aún más al ciudadano. Darle un ápice de crédito al régimen, es confundir aún más al ciudadano. De hecho, se lo cuestionan y le hacen la pregunta.