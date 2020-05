VIDEO Habitantes de El Cercado protestan por escasez de agua en medio de cuarentena #13May

View this post on Instagram

#AvanceIMP Los habitantes de la comunidad en El Cercado, de Barquisimeto, salieron a protestar a las calles de la zona ante la carencia del suministro del agua. . Con pancartas y exclamando al unísono su necesidad de tener agua, afirmaron que sin este suministro no pueden vivir, ya que se les hace imposible lavar, cocinar e hidratarse. . Asimismo, indicaron que continuarán protestando hasta que las autoridades les den respuestas a su problema. . Cámara: José Manuel Escalona Reporte: José Enrique Arévalo Lea más detalles en www.elimpulso.com . . #Regionalew #Ciudad #Calle #Agua #Servicios #Noticias #Información #ElImpulso #Venezuela #Lara #Barquisimeto #News #13May