Reportan 45 nuevos casos de COVID-19 en Venezuela, cifra total asciende a 504 #16May

View this post on Instagram

Durante el balance diario sobre la pandemia, Delcy Rodríguez anunció que en las últimas 24 horas se registraron 45 nuevos casos de COVID-19 en el país, la mayoría de estos importados. Cifras totales ascienden a 504 y no se reportan nuevos fallecidos. . La funcionaria chavista detalló que los nuevos casos se ubican en Distrito Capital (30), Barinas (3), Nueva Esparta (9), Anzoátegui (1), Amazonas (1) y Aragua (1). 35 son importados mientras otros 10 son casos comunitarios. . La vicepresidenta del régimen chavista notificó que en un vuelo de repatriados proveniente de Perú se detectaron 21 casos positivos, mientras que otros 9 llegaron de Colombia y cruzaron por las fronteras de Táchira y Apure. . Por su parte los casos en Nueva Esparta se trata de 9 militares que participaron es procesos de pesquisaje en Macanao. . Hasta este sábado Nueva Esparta encabeza la lista con 139 casos positivos de Covid-19. Miranda 103 (dos fallecidos), Distrito Capital 63 (dos fallecidos), Aragua 48 (un fallecido), Táchira 23 (1 Fallecido) La Guaira 22, Bolívar 14, Falcón 12, Barinas 11, Lara 10 (1 fallecido), Trujillo 8, Anzoátegui 7, Apure 6, Zulia 6 (1 fallecido), Portuguesa 5, Sucre 5, Los Roques 4, Amazonas 4, Guárico 2, Yaracuy 2, Mérida 2, Cojedes 1, Delta Amacuro 1, Monagas 1. . Rodríguez señaló que unas 241 personas se encuentran recuperadas, 110 están en hospitales, 125 en Centros de Diagnóstico Integral (CDI), 18 en clínicas y 10 fallecidos. . Texto: Luis Miguel Rodríguez Video: VTV . Lea las noticias más destacadas en www.elimpulso.com . . #Nacionales #DelcyRodríguez #Casos #Régimen #Coronavirus #Covid19 #Pandemia #Salud #Cuarentena #Noticias #Barquisimeto #Lara #Venezuela #Noticias #News #Información #ElImpulso #16May