VIDEO Spot: El perro-robot que ayuda a Singapur durante la pandemia

El gobierno de Singapur implementó un método innovador para mantener el cumplimiento del distanciamiento social de sus ciudadanos y evitar así la propagación del nuevo coronavirus; puso en funcionamiento a Spot, un perro-robot que se encarga de chequear y recordar a las personas que deben obedecer la mencionada norma sanitaria.

Desarrollado por la compañía Boston Dynamics, el androide ha sido probado inicialmente en el parque Bishan-Ang Mo Kio. De ser efectivo su uso, serían desplegados en diferentes zonas de la isla asiática.

Sobre Spot, es importante recalcar que cuenta con sensores, cámaras estéreo con visión de 360 grados, alcanza una velocidad de 1,6 metros por segundo y es capaz de opera en temperaturas de entre -20°C y 45°C. Aunado a esto, puede contabilizar cuántas personas se encuentran en el parque, aunque no puede identificarles.

“Por nuestra propia seguridad y la de los que nos rodean, por favor, permanece al menos a un metro de distancia. Gracias.”, dice Spot a los singapurenses mientras pasean.

Uso de Spot en Universidad de Harvard

En los Estados Unidos, específicamente en el hospital Brigham And Women’s de la Universidad de Harvard utilizan al perro-robot para brindar asistencia sanitaria remota.

Su uso en este centro de salud se debe al alto riesgo de contagio por la COVID-19, pues se busca minimizar en lo posible la exposición del personal sanitario, y es Spot quien llega hasta el paciente para que el médico le atienda por videoconferencia.

Spot brindando asistencia sanitaria remota en hospital Brigham And Women’s

de la Universidad de Harvard

Otras firmas elaboran mascotas robots

Es importante mencionar que Boston Dynamics no es la única compañía que desarrolla la creación de estas mascotas robóticas.

También está la empresa china Unitree Robotics, quienes elaboraron al Unitree A1, más pequeño, menos pesado y con funciones similares, y se encuentra a la venta en casi 10 mil dólares.

Unitree A1 – perro-robot elaborado por Unitree Robotics

Comparaciones con perros-robot de serie de televisión Black Mirror

Muchos usuarios en redes sociales, seguidores de las series de televisión, no dudaron en comparar estos dispositivos con los perros-robots que aparecieron en un episodio de la futurista saga británica Black Mirror; Su apariencia es muy similar, no obstante, los de la serie eran cazadores, letales, y no muy amigables con los humanos.