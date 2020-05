En Palavecino tienen hasta siete meses esperando despacho de Gas Lara #19May

En cuarentena o no, el servicio de gas genera intensas quejas en los larenses, pues su distribución es irrisoria delante de la demanda de usuarios, algunos de los cuales denunciaron a Elimpulso.com que llevan siete meses esperando una bombona de Gas Lara, y que sus reclamos vía telefónica, presencial o por redes sociales han sido infructuosos.

En las urbanizaciones Los Cerezos, Los Yabos, Royal Park, El Paraíso y diversos sectores de La Piedad, el camión de Gas Lara no ha vuelto y sus moradores afirman que aunque no vivan en un sector popular, también tienen necesidad del servicio y no pueden pagar 25$ por una bombona de 10Kg de gas revendida.

La señora Ana Martínez, habitante de Los Cerezos, a orillas de la avenida Intercomunal, indicó que solo una vez en los últimos siete meses, fue un camión de Gas Lara a su urbanización, pero solo para llevar dos bombonas a una sola familia.

Por otro lado, en Royal Park, esperan el pedido desde que inició la cuarentena por la COVID-19 cuando también hicieron su respectivo pago, sin embargo, asegura Pastora Gutiérrez, la respuesta que han tenido, solo algunas de las 40 familias afiliadas, es que deben seguir esperando.

En El Paraíso han tenido suerte los que usan la bombona de 18 kilos, a quienes sí les despacharon recientemente, no obstante los que tienen bombona de 10 kg deben supeditarse a gestionarla a través de la Caja Clap, la cual tarda más de dos meses en llegar. Pero una de esas bombonas, bien administrada, dura solo un mes, por lo que deben ayudarse con cocinas eléctricas para rendir el recurso, justo en el momento en que arrecia la crisis eléctrica en el país con apagones de hasta 10 horas seguidas.

Nuevas opciones poco eficientes

Ante las medidas de confinamiento por la pandemia del nuevo coronavirus, Gas Lara habilitó no menos de ocho números telefónicos para procesar los pedidos de los usuarios, sin embargo las personas consultadas coincidieron en que deben llamar con mucha insistencia para que los atiendan en solo dos de las referidas líneas.

Además, diariamente en el parte de la Gobernación de Lara a través de Radio Lara, Carmen Meléndez habla de la distribución de docenas de cilindros llenos de gas a diversas comunidades, sobre todo en la zona oeste de Barquisimeto, no obstante el municipio Palavecino no se menciona al respecto, y las escasas intervenciones que ha hecho la alcaldesa Mirna Vies, no responden al tema gas.

La solución que nunca llegó

Es pertinente recordar que Gas Lara prometió, en la voz de Carmen Meléndez, solucionar el desabastecimiento de gas en dos meses, contados desde agosto del año pasado, sin embargo no ha logrado estabilizar el servicio en la entidad, a casi un año de estar en funcionamiento.

Falla nacional

Por otro lado, este lunes 18 de mayo el Director Ejecutivo de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (FUTPV), Eudis Girot, dijo que viene una escasez de gas aún más intensa, dada la paralización de la Planta de fraccionamiento Criogénico Jose, la cual surte de gas a todo el país.