Eudis Quiroz: Estamos al borde del colapso del suministro de gas en el país ya que se produce solo un 20%

Con una producción de gas de apenas el 20% de la capacidad en Venezuela, nosostros “estamos al borde del colapso del suministro de gas en todo el país, asegura Eudis Quiroz, Director Ejecutivo de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela

Luego de los incendios y de los accidentes que se han registrado, así como de otros factores como los escapes de gas que se han venido produciendo por facturas destruidas y por corrosión, lo que afectan el nomal funcionamiento de las operaciones, apenas se están llenando entre 35 y 40 gadolas diarias, cuando regularmente se produce el llenado de 150 gandolas por dia.

Recordó que el gas que se produce en Venezuela, está asociado directamente con la producción de petróleo, ya que en la producción de crudo, una vez que se extrae el petróleo, separas el gas del crudo mediante plantas compresoras, las cuales hacen el envío del gas a las plantas extractoras donde se le colocan una serie de elementos, ya que el gas cuando es separado trae agua, trae carbono, trae azufre y hay que echarle una cantidad de emulsificantes para su limpieza, de manera tal de colocarlo en estado líquido y desde el Estado Monagas y Anaco se envía hasta Josem en Anzoátegui donde se hace la separación para tener el gas Propano, Butano, Etano el Isobutano todos los tipos de gas que se necesitan, plantas que se han ido cerrando paulatinamente, y en estos momentos están trabaando a un 20% de la capacidad de gas que se producía en condiciones normales.

“Esto quiere decir que nosotros estamos casi al borde del colapso del suministro de gas en todo el país, porque la planta criogénica de Jose es una planta super estratégica, ya que es aquí a donde vienen todas las gandolas de gas del país a cargar todo el gas doméstico que se necesita para surtir a toda Venezuela”, aseguró.

Al borde del colapso de suministro

Sobre los inventarios de gas, señaló que el suministro de gas antes de los accidentes era muy irregular, urbanizaciones completas que se quedaron sin el suministro del gas directo y personas que viven pasando penurias para poder llenar su bombonita de gas, y esto es el reflejo de las deficiencias que he venido describiendo.

“Ya las plantas de fraccionamiento del criogénico de Jose, y debo ser responsable en este sentido, ya está funcionando, ya esta operando, pero no lo está a plena capacidad, haciendo los llenados normales que se deberían realizar para abastecer el mercado nacional, la situación de suministro de gas es muy difícil que vuelva a la normalidad, por todo lo que he venido señalando, porque si n hay suficiente producción de gas, si no hay suficiente tratamiento de gas y la producción necesaria, entonces es imposible que se suministre de manera continua el gas que se necesita, lo más que puedo recomendar y es bien difícil esta recomendación, es que la gente haga uso racional del gas, porque esta situación se va a venir profundizando, porque la única manera de que nosotros pudiéramos llegar a unos niveles óptimos de producción de gas en el país, es que se realicen una cantidad de inversiones multimillonarias para la reactivación de la producción del petróleo, de allí tu obtienes el gas para la reactivación de las plantas compresoras, para hacer los mantenimientos correctivos, preventivos, inversiones que permitan colocar nuevos equipos, porque estas plantas están sumamente destruidas, son sumamente peligrosas porque están operando sin el proceso de confiabilidad, de la seguridad del proceso para garantizar su funcionamiento normal”, alertó Quiroz.

El dirigente sindical duda que el funcionamiento el criogénico de Jose vuelva a ser normal, porque un funcionamiento normal, sería tener la planta operativa en un 100% y esto significa mayor producción de gas para el abastecimiento.

“El gas en existencia va a depender de la producción de los pozos, se está produciendo solo un 20% en los campos, esto significa que se le enviara gas a un estado hoy y a otro mañana, se irá observando deficiencias de gas en sectores de las comunidades, ya que en vez de llenar la bombona como se venía haciendo hace muchísimos años atrás, se van a seguir viendo las colas, las deficiencias y eso ya lo estamos observando el día de hoy, es decir en un problema por demás coyuntural, por los casos de accidentes que se han venido presentando, es un problema estructural por el funcionamiento de los campos petroleros, y repito ya hay plantas compresoras paradas y la producción de gas que se está obteniendo alcanza solo para el 20% de las plantas que están establecidas en los campos de Monagas y Anaco”, afirmó.

Advierte que en estos momentos el país tiene problemas puntuales que son ineludibles, como es el caso de la gasolina ya que afecta a toda la población venezolana, afirmando que la persona que tiene parado su vehículo por falta de gasolina, lo necesita para salir a comprar alimentos, medicinas, hacer diligencias y esta es una necesidad básica.

“Esto también ocurre con el gas, la persona lo necesita para cocinar los alimentos, el gobierno así como esta realizando las importaciones de gasolina para suministrar a los sectores priorizados y dejar al resto de la población excluida, debe meterle el ojo al tema del gas, porque repito este problema se va a ir profundizando por los problemas coyunturales que se han venido produciendo por la falta de mantenimiento y de inversión”, dijo Eudis Quiroz en el Circuito FM Center.