Reportan suspensión del portal web Última Hora en Portuguesa#19May

View this post on Instagram

Nos cerraron en papel, y ahora nos cierran la web. Desde el pasado jueves 14 de mayo, www.diarioultimahoradigital.com.ve no ha estado visible porque Conatel le suspendió el servicio al proveedor de almacenamiento y dominio de la página, aduciendo la no cancelación de un aumento de tarifa, sin que el organismo del régimen permitiera ponerse al día con dicho aumento; que cabe destacar, no estaba previsto en el contrato de servicio. Conatel nos suspendió y ya…y suspendidos estaremos hasta que se pueda resolver, si es que se puede, porque solo en democracia es posible saber si un derecho conculcado tiene posibilidad de ser restituido, y en Venezuela, la democracia, es cosa del pasado. #ElQueSeCansaPierde #ArrodilladosJamás #Portuguesa