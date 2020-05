Usuarios denuncian que transportistas prefieren revender gasolina que trabajar en Anzoátegui

La escasez de transporte en la zona norte de Anzoátegui se ha agravado durante la cuarentena decretada por el Gobierno para frenar la propagación de la COVID-19.

Esta medida se ha desarrollado en medio de una profunda escasez de gasolina, la cual ya se venía presentando desde el año pasado, pero que se ha acentuado durante el encierro por la pandemia.

Los afectados por esta situación son los ciudadanos de a pie, quienes no consiguen un carrito por puesto o buseta que los saque del lugar donde viven para hacer sus diligencias o simplemente ir a trabajar.

Ante esta situación, vecinos de varios sectores de Puerto La Cruz, como Las Charas, Valle Lindo, Las Delicias, Tierra Adentro, La Caraqueña y Pozuelos les hacen un llamado a las autoridades para que fiscalicen a estos trabajadores del volante.

“Los transportistas surten gasolina y no trabajan. Tienen un negocio, pues la revenden en dólares”, comentó Dolores Díaz, residencia en Las Charas. Agregó que desde que empezó la pandemia, no se ven trabajando carritos por puesto ni taxis, solo autobuses y camiones.

José Manuel Ortiz, habitante de La Caraqueña, exhorta a la Mancomunidad del Transporte y Tránsito Urbano (MTTU) y a las autoridades municipales para que “le metan la lupa a esa ruta, ya que con nuestros propios ojos hemos visto a los conductores de la línea Tierra Adentro-Pozuelos haciéndoles fotos a sus unidades, como si estuvieran trabajando, para luego llevarlas a los directivos de líneas. Eso es un parapeto, pues ellos van a surtir gasolina a la bomba de Los Potocos y luego vienen y la revenden en dólares, en complicidad con los directivos, pues estos saben que ningún carrito está trabajando”.



Molesto

Ortiz, cuyo molestia era evidente por su tono de voz, instó también a la alcaldesa Herminia García Ron y a la MTTU a fin de que visiten las zonas más populares de la parte alta de Puerto La Cruz y consulten a los usuarios, quienes les asegurarán que ningún carrito por puesto está trabajando, sólo autobuses.

Un conductor de la línea La Caraqueña-Pozuelos, que prefirió no ser identificado, aseveró que sólo ir y regresar a Los Potocos implica gastar 10 de los 30 litros de gasolina que les surten.

“Por eso prefiero revender 15 litros de ese combustible en 20 dólares o 20 litros en 25 dólares, con lo cual reúno una buena cantidad a fin de llevar comida para la casa que me alcanza para al menos 8 días; mientras que si trabajara en la ruta, con cuatro vueltas que diera, lo que me ganaría apenas me alcanzaría para comprar un kilo de carne, uno de arroz y uno harina”, argumentó el transportista.

