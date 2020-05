VIDEO Una ventana menos para el entretenimiento, dicen barquisimetanos tras cierre de DirecTV #21May

Una vía menos para el entretenimiento en un país donde las opciones para ello son muy limitadas, así catalogaron los barquisimetanos el cese de las operaciones de la compañía de telecomunicaciones DirecTV en Venezuela.

A través de una consulta realizada por el equipo periodístico de Elimpulso.com, los ciudadanos se mostraron consternados y muchos aún sin comprender el porqué.

Es importante mencionar que la empresa norteamericana AT&T abandonó el mercado de televisión de paga en Venezuela, ya que las sanciones del gobierno de Donald Trump prohíben a su plataforma DirecTV transmitir canales exigidos por el régimen de Nicolás Maduro.

Lea: AT&T se retira del mercado de TV paga en Venezuela: Fin de DirecTV

“Nos dejaron sin un medio de distracción y las compañías televisivas de acá son muy limitadas”, manifestó el consultado Pedro Burgos, quien seguidamente aseguró que ahora será “más difícil sobrellevar el tiempo” durante la cuarentena social por el brote del nuevo coronavirus. “Yo creo que la gente ahora va a salir más a las calles porque no va a tener con qué distraerse”, sostuvo.

Por su parte la señora Marlenys López, disgustada por el hecho, mencionó que los más perjudicados son los infantes. “¡Muérete de hambre y ahora vuélvete loco!”, exclamó, al tiempo que recordaba “los niños eran los que más disfrutaban de la televisión por DirecTV”.

López confesó que el pasado martes, luego de la caída del servicio, tuvo que pasar toda la tarde en el patio de su casa jugando con los pequeños de la casa para poder distraerlos; al estar en confinamiento y no contar con el proveedor, crece la ansiedad en ellos.

Misma idea apunta Raúl Mujica. “¿Cómo hago yo ahora con los muchachos? Encerrados, por lo menos los mantenía viendo televisión”, indicó, señalando además que ahora deberá optar por prestarles su teléfono inteligente para que se distraigan.

Especialista en telecomunicaciones y tecnología aseguran que el cierre de DirecTV dejó a más de 2 millones de hogares venezolanos sin el servicio de televisión.

Lea: Especialista en telecomunicaciones: 10 millones de venezolanos sin alternativas tras salida de Directv

“Estamos hablando de más de dos millones de hogares y cerca de 10 millones de venezolanos que no podrá informarse de lo que está pasando, porque muchos de ellos puede que no tengan un teléfono inteligente para acceder a Twitter o WhatsApp, pero sí tienen DirecTV y esa es la forma no solo de entretenerse sino de informarse”, informó el periodista William Peña.