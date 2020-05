Bolivia Suárez: En Venezuela se perdió el año escolar #25May

La diputada a la Asamblea Nacional, Bolivia Suárez, manifestó que “fracasó” la modalidad de clases a distancia aplicada por el régimen de Nicolás Maduro ante la contingencia sanitaria que vive el país por la llegada de la COVID-19.

“En el país no hay las condiciones para que esa modalidad sea un éxito, es imposible, esto se ha convertido en un tareismo, puras asignaciones de tareas para que el estudiante las cumpla en su casa pero no está obteniendo ningún conocimiento, es un total fracaso”,expresó Súarez a Elimpulso.com

En este sentido, afirmó que “se perdió el año escolar, no se están cumpliendo los objetivos ni contenidos establecidos para que el muchacho sea promovido de grado”.

Por otra parte, la parlamentaria señaló que los docentes no tienen las herramientas tecnológicas para dar clases a distancia y en muchos de los casos han perdido el contacto con sus alumnos.

“Esta modalidad fracasó no porque el docente no tenga vocación ni preparación, sino porque no tiene las condiciones ni motivación para implementar este nuevo sistema educativo. Hay varias encuestas que señalan que los profesores han perdido el contacto con sus alumnos. Por televisión pues hemos visto que los docentes o las personas que colocan ahí no tienen la preparación ni dominio de los contenidos, además en muchos hogares no cuentan con electricidad la mayor parte del tiempo”, puntualizó.

Suárez también se refirió a los bajos salarios que perciben los profesores y aseguró que desde la Asamblea Nacional trabajan por brindar mejoras al sector educación.

“El docente tiene un salario de hambre gana menos de 1.500.000 bolívares mensuales, eso no le alcanza para tener un mínimo de calidad de vida. Los docentes han manifestado que no están dispuestos a incorporarse a un nuevo año escolar en esas condiciones. Urge la conformación de un Gobierno de Emergencia Nacional para salvar la educación”, sentenció.

Por último, la diputada por el estado Lara informó sobre las propuestas que desde el Parlamento venezolano realizan para garantizar la calidad educativa de los alumnos en las actuales circunstancias.

“Como el año escolar va a empezar cuando a ellos les convenga, hay que hacer una nivelación para ver qué conocimientos previos tienen y qué conocimientos no tienen. Otra opción sería reprogramar el año escolar o nivelarlo para que el muchacho tenga los conocimientos necesarios para garantizar el éxito en su educación”.