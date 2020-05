OPINIÓN Reflexión en positivo: Con tristeza, mas no con desesperanza #28May

Hay un viejo dicho que pareciera estar de moda “para atrás ni para agarrar impulso” pero por lo que estamos viendo y viviendo se unen el pasado y el presente en una forma nada positiva y de ninguna manera para bien porque lo que usted vivió es como el agua de los ríos, pasó y pasó; sin reverso si fuese lo contrario se consideraría anormal ,lo pasado es pasado y debe quedar atrás para poder vivir en la búsqueda de un presente mejor y no anclarse en aquello de lo que pudo haber sido y no fue. Por todos los medios debemos evitar que nuestra patria se siga empobreciendo más y que se continúen destruyendo las abundantes riquezas de las que fue dotado nuestro país que no se están conservando y trabajando en aumentarlas, cada día somos testigos de como se empobrece, se decae o disminuye en forma galopante como si fuese un propósito definido apuntar a generar mas y mas miseria sobretodo que recae en los que menos tienen culpa los niños y ancianos, niños desnutridos y ancianos que ya vivieron con un destino o futuro nada halagador, no es fácil escribir esto sobretodo por quien ha conocido la carencia y eso no se le desea a nadie.

Hago con tristeza esta referencia en nombre de varios millones de coterráneos que están viviendo estas vicisitudes, seguramente nunca paso por sus mentes ya que su vida era aportar y trabajar nunca vivir en la miseria, formar una familia cumplir con sus obligaciones y como recompensa lo que cosecha es vejámenes y pobreza, en una situación que se hace muy cuesta arriba donde todo es una dificultad inimaginable, misión imposible revertirla convertido en un incapaz en los últimos años de su vida y el sufrimiento que esto conlleva el “yo antes podía y ahora no se porque no puedo” sumado al porque mis hijos y nietos deben vivir con esta incertidumbre.

Hace pocos días como es mi costumbre recorrí los campos de Lara y por supuesto por mis prioridades el villorio donde nací el caserío Volcancito parroquia San Miguel municipio Jimenez, estuve allí hasta los once años, viene siendo como la metrópoli de seis caseríos, salí de allí sin puerto seguro y ahuyentado por las carencias las cuales tomé como activo sin rencores ni resentimientos por eso hoy me atrevo a decir que el pasado y el presente se vuelven a unir. Para la época cuando salí de esa hermosa cordillera donde comienzan o terminan los Andes les cuento no había electricidad, el agua había que buscarla a varios km en burros,no existían carreteras sino caminos maltrechos y arreos de mulas para transportar las cosechas o para cambiarlas por otros alimentos o vestimenta para la prole que por lo general no bajaban de diez por cada hogar en esa época,pero existía respeto y amor entre todos.

Y como a todo los caseríos les llegó el progreso y se les tomó en cuenta, algunos recordarán aquella canción o publicidad que decía los camaleones se entregaron a Juan Bimba sugestionados por la pura democracia, ahí llegó la prosperidad carreteras, puentes, vehículos, transporte

colectivo, agua, electricidad, pequeñas boticas, puesto de socorro, médicos, enfermeras, maestras de escuela, neveras, cocinas, televisión, teléfonos, buena vestimenta; incluidas botas vaqueras, camisas de cuadros, sombreros anchos, música, bailes hasta el amanecer, deportes, peleas de gallos, torneos hasta de diez equipos de baseball, velorio de la Cruz de Mayo etc y etc ¿por qué hago la comparación de el pasado y el presente? pues todo lo que se había logrado en los campos se ha perdido hoy los arropa la ruina y el dolor de sentir que ya nada de eso funciona,cabe aquel dicho de que cuando era niño cargaba agua y cortaba leña y ahora viejo sigo cortando leña, cargando agua, abajo la pobreza y la destrucción.

La desaparición física de Don Gaetano Sessa deja un profundo vacío en los hacedores en positivo de el sector empresarial e industrial de el Estado Lara y el pais.

Don Gaetano un trabajador a tiempo completo,de intachable conducta,ejemplar padre de familia.

Se ha ido nuestro apreciado amigo quien hizo en su momento muchos aportes en Lara, hoy entristece su partida a todos los que le conocimos Quiero manifestar mis condolencias a su amada esposa Rosa Elena Istúriz de Sessa, a sus hijas, nietos y demás familiares a su hija Mariela toda mi solidaridad y deseando que descanse en Paz mi amigo de muchos años de amistad inquebrantable .

Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la paz, la convivencia, el respeto y la prosperidad de nuestro país

