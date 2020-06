VIDEO Así transcurrió el primer día de flexibilización en Barquisimeto #1Jun

En el primer día de desescalada de la cuarentena social por la COVID-19 en Venezuela, los barquisimetanos salieron a las calles para intentar abastecerse de gasolina o realizar transacciones bancarias. Pero tuvieron más exito quienes salieron por combustible que quienes esperaban solventar algún inconveniente en el banco o retirar efectivo.

Las entidades bancarias no prestaron servicios durante la mañana debido a que no había sistema, el cual depende de la conexión a internet y la señal telefónica. Por esa razón, usuarios consultados por Elimpulso.com se quejaron, debido a que salieron desde tempranas horas de la mañana y tras cinco horas en cola, no habían podido ni entrar al banco.

Los usuarios de los bancos autorizados deberán esperar hasta los próximos cinco días de flexibilización para poder acudir a intentar realizar su transacción. En una entidad bancaria ubicada en la avenida Lara con Bracamonte, sí se dispensó efectivo hasta 200 mil bolívares.

Inicio de actividad comercial

Para los comercios como ferreterías, ventas de calzado y ropa, demás de peluquerías, éste fue el primer día de actividades, por lo que lucieron un poco solitarias y con bajas ventas.

El transporte estuvo escaso y se observaron colas y aglomeración de personas en las paradas. Se conoció que los trabajadores del volante cobraron cinco mil bolívares por el pasaje. Se espera que este martes inice la actividad para las rutas que cubren municipios foráneos a Iribarren, con salida desde el Terminal de Pasajeros de Barquisimeto.