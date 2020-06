VIDEO Incomunicados en cuarentena: Larenses reportan estar sin Internet #1Jun

View this post on Instagram

En una consulta realizada por Elimpulso.com, larenses aseguraron estar incomunicados por la ausencia del servicio de internet, situación que se agrava durante los cortes eléctricos cuando la señal de los datos móviles presenta fallas. . "Desde hace 4 meses estoy sin internet, reporté la falla pero me dijeron que tenía que esperar, por esta situación me veo en la necesidad de recurrir a mis datos móviles pero cuando se va la electricidad dejan de funcionar", expresó Johana Velásquez. . Emilia Fréitez, usuaria de CANTV, señaló que su linea telefónica se encuentra sin tono, por lo que no ha podido reportar la avería que presenta su servicio Aba. . "El servicio de conectividad en el país es deficiente, y cuando se va la luz quedo incomunicada", afirmó. . Una opinión similar tiene la señora Sonia Graterol, quien manifiesta que "desde hace mucho tiempo" se encuentra sin conexión a internet, y detalló que la referida empresa estatal de telecomunicaciones no le ha dado respuesta. . Texto y video: Enrique Suárez . Cámara: José Manuel Escalona