EEUU sancionó a cuatro empresas navales por transportar petróleo hacia Venezuela #2Jun

Este martes, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de EEUU sancionó a 4 embarcaciones petroleras que han servido para transportar crudo venezolano.

Señalaron que la sanción fue impuesta por violar las medidas restrictivas impuestas por el gobierno del presidente Donald Trump contra la administración de Nicolás Maduro.

“Estados Unidos reitera que la explotación de los activos petroleros de Venezuela en beneficio del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro es inaceptable, y aquellos que facilitan dicha actividad corren el riesgo de perder el acceso al sistema financiero estadounidense“, dice una nota de prensa.

Steven Mnuchin, secretario del Departamento del Tesoro, indicó que “los Estados Unidos continuarán apuntando a aquellos que apoyan a este régimen corrupto y contribuyen al sufrimiento del pueblo venezolano“.

Aseveraron que los buques Athens Voyager, de la compañía Afranav Maritime LTD con sede en las Islas Marshall; el Chios I, propiedad de la empresa griega Seacomber LTD; el SeaHero, de Adamant Maritime LTD; y el Voyager I, perteneciente a Sanibel Shiptrade LTD, ambas compañías también con sede en las Islas Marshall; “han seguido levantando cargas de petróleo en puertos venezolanos” a pesar de las advertencias de EEUU, por lo que se procedió a sancionarlos, junto a sus dueños.