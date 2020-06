Autoridades se reúnen hoy con Sindicato del Transporte Automotor

Sin determinar todavía sitio, ni hora, el director del Órgano Superior del Transporte, general Carlos Rodríguez Rabán, ha convocado al Sindicato del Transporte Automotor del estado Lara y a las diez organizaciones sindicales bolivarianas a una reunión hoy.

Giovanni Peroza, presidente del Automotor, declaró a Elimpulso.com, que tampoco se dio a conocer el asunto a tratar, aunque se presume que la convocatoria tiene que ver con la reunión que se efectuó este martes, en Caracas, entre funcionarios del régimen de Nicolás Maduro y transportistas, de cuyos resultados nada se había dado informaciones

Es de recordar que desde la última semana de marzo quedó prohibida la circulación de las 24 rutas afiliadas al sindicato de transportistas más antiguo del estado en Barquisimeto, como medida preventiva contra el contagio de la pandemia del Covid 19.

Necesidades

Peroza informó que sólo 500 unidades podrían incorporarse al servicio, en caso de que sea suspendida la medida de prohibición vigente, ya que el 80 por ciento de los vehículos se encuentran fuera de servicio por falta de repuestos, especialmente neumáticos y baterías, así como de otras fallas.

Es por ello que el subsidio a la gasolina no les beneficia nada, ya que no ha sido posible que las autoridades reconozcan los costos de operaciones que tiene el servicio de transporte colectivo, ya que las tarifas establecidas hasta ahora han sido fijadas unilateralmente por el sector oficial.

Como el servicio no es rentable y las rutas están formadas por dueños de las unidades que no tienen otros ingresos que los producidos por sus automotores, no pueden invertir en la reparación y el mantenimiento permanente de sus vehículos, ni mucho menos en adquirir nuevos para ir sustituyendo los que se van deteriorando por el uso.

Es por ello que no hay grandes expectativas para esta reunión, ya que en la última que hubo en marzo ni siquiera les dejaron abrir la boca a los dirigentes del transporte que asistieron a la convocatoria de los funcionarios del estado.