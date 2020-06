View this post on Instagram

#AvanceIMP Durante la mañana de este viernes 5 de junio se ha estado despachando combustible en la estación de servicio Venezuela I, ubicada en la avenida Venezuela con avenida Rómulo Gallegos. . Cabe destacar que en esta bomba donde de surte gasolina subsidiada, no había llegado el combustible durante el pasado martes, miércoles y jueves. Pero este viernes, el proceso inició aproximadamente a las 8:00 AM. . Reporte: José Enrique Arévalo Cámara: Daniel Valencia Lea más detalles en www.elimpulso.com