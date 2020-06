AvanceIMP Usuarios en Palavecino esperaron más de tres días para surtir gasolina

View this post on Instagram

En las estaciones de servicio "Cabudare" y "La Morenita", ambas ubicadas en la avenida Intercomunal Barquisimeto- Acarigua, comenzaron a surtir gasolina a las 8:00 a.m. de este viernes 5 de junio a las personas que están en cola desde el pasado martes en la noche. . Usuarios reportaron irregularidades en ambas estaciones como como retardo en el inicio de actividades, así como las "colas VIP", las cuales, aseguran, son controladas por efectivos de la GNB. . Luego de la realización de este video, comenzaron a medir en ambas estaciones la cantidad de gasolina restante, por lo que el surtido se detuvo durante unos minutos. Se confirmó además que sí llenarán la totalidad del tanque a los usuarios. . Desde el miércoles en la mañana se han venido presentando protestas por parte de los usuarios en la estación "Cabudare" debido a la falta de información sobre la llegada del combustible, así como por la venta de la gasolina en más de un dólar, por litro en colas paralelas, aún cuando en esta bomba la gasolina se debe vender a precio subsidiado (Bs. 5 mil por litro). . Reporte: Katherine Nieto . Lea más detalles en www.elimpulso.com . #Regionales #Gasolina #Palavecino #Cabudare #LaMorenita #Intercomunal #Información #Elimpulso #Noticias #Lara #Barquisimeto #News #5Jun