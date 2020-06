RETACITOS #7Jun

El acuerdo suscrito entre la oposición y el gobierno para gestionar los recursos ante la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que le permitan a Venezuela hacer frente al Coronavirus, después del caos de la gasolina, ha sido la noticia que ha llamado la atención de distintos sectores, teniendo seguidores y detractores. Lo cierto es que como lo ha reflejado el economista Francisco Rodríguez, el régimen no tiene los recursos para atender todos los requerimientos que plantea el COVID-19, las razones expuestas son valederas: el país no tiene dinero ya que todos sus activos han sido congelados, por las sanciones no puede exportar, se ha registrado una caída de los precios del petróleo y también, porque el país ha sido muy mal manejado en los últimos 20 años. Recuerda asimismo que Venezuela intentó obtener recursos del Fondo Monetario Internacional, y el organismo multilateral les dijo que no podía prestarle a Maduro, pero tampoco a Guaidó, porque no los reconoce a ninguno de los dos. Asimismo, el régimen está consciente que no puede continuar emitiendo dinero inorgánico, por cuanto la aceleración de la hiperinflación será indetenible. Rodríguez no plantea un acuerdo gobierno oposición para obtener recursos para la pandemia, pero si llama la atención de la comunidad internacional y la emplaza a impedir que se vaya a producir en el país una catástrofe humanitaria, como también lo hace con mucha propiedad, el colombiano Fernando Londoño Hoyos, al denunciar el colapso del país, advirtiendo que ya no es tiempo de discursos, sino de tratar de salvar lo que aún queda de país. Por eso resulta oportuno que gobierno y oposición se hayan puesto de acuerdo para permitir el ingreso al país de la totalidad de la ayuda humanitaria que ha sido ofrecida por distintos países para combatir el efecto del COVID-19 entre la población venezolana.

*****

Mucho se habían tardado los muchachones de la mesita de noche, en acercarse hasta la sede del bufete de Miraflores, para solicitar que se pronuncien sobre a omisión legislativa y procesan a la designación de un nuevo CNE, ya que esto forma parte de las mismas manipulaciones que llevaron al alacrán de Yaracuy a la presidencia espuria de la AN, aun cuando nunca hubo nadie que certificara la elección del personaje, y por el contrario, el mismo declaró a los medios, que el listado con la firma de los diputados asistentes y que habían votado por su postulación, se había “extraviado”, ya que era la prueba más evidente que nunca tuvieron el quórum reglamentario y por lo tanto su elección es irrita. Por supuesto, quienes están claros de todo el proceso de manipulación, son los que ahora comentan que con la presencia de los miembros de la mesita en el TSJ, presumiblemente están honrando el compromiso que adquirieron durante las reuniones con el régimen, por lo que se denuncio incluso a través de los medios, que habían recibido ingentes cantidades de dinero en divisas, lo que nadie ha negado, al menos en forma pública. Nos llamó la atención, que por allí apareció un dirigente de COPEI en el distrito capital, avalando también este planteamiento de solicitar al tribunal que declare la omisión legislativa, lo que hace pensar que alguna gente de la tolda verde también se montó en el autobús del maletín.

*****

Mientras la mayoría de las redes sociales y los medios, al día siguiente de iniciarse la distribución y venta de la gasolina, tanto la subsidiada como la comercializada en dólares, expusieron como balance colas, caos y confusión mucho malestar en aquellas estaciones de servicio, donde el combustible se agotó y las colas estaban intactas; similar situación se registró en los días subsiguientes; sin embargo, el criterio de quienes manejan la sala de prensa del palacio de misia Jacinta expone “ha sido una jornada extraordinaria, la modalidad de pago del combustible, vamos a ir ajustando hasta corregir todo, superamos algunos inconvenientes”. Por supuesto, el famoso dispositivo electrónico que anunciaron que estaría en todas las estaciones de servicio, no llegó a tiempo a Barquisimeto, y en la ciudad algunas estaciones de servicio, ante la imposibilidad de poder cobrar la gasolina, se la obsequiaron a los conductores, de allí que algunos cuantos salieron premiados. Pero así como ocurrió esta situación, trascendió que en la bomba de Casa e’ teja, al parecer, una de las autorizadas para vender el combustible en dólares, dizque tuvo la inesperada visita de un “grupo comando” con armas de todos los calibres, quienes supuestamente hicieron caída y mesa limpia con los usuarios, ya que estaban seguros que la mayoría cargaba divisas en sus bolsillos, incluso aseguran que no se conformaron con los clientes, sino que también se llevaron los dólares de las ventas del día de la estación de servicio, o sea que arrancaron con el pie izquierdo. Bueno, dicen que en el camino se enderezan las cargas.

Aún cuando el régimen calificó como exitoso el primer intento de abastecimiento de gasolina en todo el país, en un primer reporte de las redes sociales, el balance no es precisamente positivo, advirtiéndose que a nivel nacional, el combustible no llegó a todas las estaciones de servicio para su distribución y venta, como lo anunciaron con bombos y platillos los voceros del oficialismo. Durante el segundo y tercer día, se repitió el escenario del primer día, largas colas, confusión con el sistema de biopago, además en una gran mayoría de bombas el combustible llegó con retardos y en algunos casos, la gente perdió su tiempo, porque la gandola nunca llegó; asimismo, en muchas estaciones fallaron los sistemas surtidores. La gasolina iraní ni fue mucho lo que duró y esto generó gran malestar entre la población, que en muchas zonas protestaron, trancaron las vías e incluso hubo una que otra trifulca con las autoridades que mandaron a reprimirlos por protestar. Muchas personas han llegado a la conclusión, que a pesar de las ofertas, ni hay ninguna garantía de que cualquier ciudadano pueda surtir combustible de acuerdo con el plan que ha implementado el régimen.

Sería interesante averiguar si es cierto que el llenadero de gasolina de Barquisimeto está inoperativo, ya que al parecer algunas de sus tuberías dizque habrían sido dañadas, durante unos ejercicios militares que se estuvieron realizando en los alrededores de Maporal, recordando algunas personas que hace varias semanas atrás, muchos sintieron una gran explosión y cuando se intentó averiguar, la explicación que se dio fue las de las actividades castrenses en la zona, pero en ningún momento se dijo que se había causado daños a la tubería y por lo tanto, el llenadero que daba paralizado y supuestamente esto es lo que origina que no hay capacidad de almacenamiento en la región, por lo tanto toda la gasolina que está llegando a la capital larense, proviene de la planta de Yagua, en el estado Carabobo y tiene que llegar directamente a las estaciones de servicio, porque no hay otra alternativa, situación que de ser cierta, agudiza aún más el problema del suministro de combustible en la región. La población espera que las autoridades regionales aclaren las interrogantes que están circulando por las redes sociales, en torno a los daños causados al llenadero de combustible de Lara y en cuanto tiempo volverá a estar operativo, para tranquilidad de la gente de la región. En todo caso, Carmelina dijo que esta semana comenzarían a repartir gasolina desde este llenadero, así que es posible que lo hayan reparado.

La verdad que no hay calificativos aplicables para golpiza que al parecer un grupo de policías irresponsables de Yaracuy, dizque le dieron al productor de aguacates del municipio Bruzual, (WilAco) en la bomba Maracaibo de Chivacoa, cuando intentaba llenar el tanque de su vehículo para llevar un carga de aguacates a Guanarito, estado Portuguesa, simplemente porque no aceptó ser matraqueado, en represalia presuntamente le rompieron el salvo conducto y la guía de movilización así como también su constancia de productor, pero lo peor es que se ensañaron en su humanidad y, según las gráficas que circulan por las redes, la paliza fue salvaje por parte de dos funcionarios policiales de la policía y funcionarios de la alcaldía que actuaban en nombre de la burgomaestre, todo esto porque el productor no accedió a sus chantajes para equipar su camión y poder vender su carga al estado Portuguesa. Un abogado consultado sugiere que el afectado vaya a una medicatura forense, para que le den un informe en torno a los traumatismos ocasionales y presente la denuncia en el Ministerio Público, para que se abra una investigación y apliquen a quienes resulten responsables de este atropello, abuso de autoridad y violación de los derechos humanos de este ciudadano, todo el peso de la ley, por supuesto la jefecita de la alcaldía, lo menos que podría hacer es destituirlos.

*****

Circuló a través de un medio de Puerto La Cruz, en el estado Anzoátegui, la denuncia de un ciudadano cuyo nombre es igual al de un conocido cantante venezolano, quien denunció que la agencia del Banco Bicentenario, ubicado en el Gold Country de Barcelona, no contaba con dinero en efectivo, aún cuando había sido habilitado en la semana para ejecutar actividades regulares en el marco de la denominada “flexibilización de la cuarentena”. Quisimos hacer referencia a este caso, porque se ha hecho recurrente, no solo en esta institución, sino en otras, incluso de la banca privada, donde hemos los cajeros le dicen a los clientes: “tienen que esperar que vengan a depositar, para poder entregarles el dinero”. En este caso, los cajeros habrían informado al cliente, que la entidad bancaria no disponía de especies en efectivo, porque los camiones blindados encargados del transporte del dinero, no tenían gasolina y por lo tanto no pudieron cumplir con sus labores el pasado 2 de julio. La verdad que la molestia del cliente está plenamente justificada, porque el deber ser de la institución bancaria es tener a la vista los recursos cuando sus clientes vayan a retirarlos, más si se trata de la banca pública; pudiera alguien imaginarse si esta persona necesitaba llevar a un hijo de emergencia a una clínica, en qué disparadero lo colocan. Así que los habitantes de Humocaro Alto no deberían preocuparse si este banco se va, porque seguramente vendrá otro que pueda atender con mayor propiedad sus necesidades.

Este caso, no debería repetirse ni en este ni en otro banco.

*****

Al parecer el presidente del sindicato de trabajadores de la gobernación del estado Lara y dirigente de UNT, tanto en la región como a nivel nacional, presentó sus quejas y su molestia ante la Dirección Ejecutiva Regional (DER) de la organización, ya que en el plan “Héroes de la Salud”, después que los pusieron a levantar la data en una primera etapa, para la segunda etapa, cuando había que hacer le verificación de las personas del sector salud, quienes están trabajando con los casos del COVID-19, no para todo el personal de salud, los “baypasearon” y entregaron el asunto a los médicos, como debe ser. Aseguran que escucharon sus quejas y sus reclamos, pero al final le explicaron que no tenía razón, que el caso debía ser manejado por los galenos, recomendándole que se tomara unas pastillitas de “Ubicated” para que se le pasara la molestia. Por cierto, todos en la DER le reconocen su trayectoria como dirigente gremial, pero lamentablemente, en esta oportunidad, le dijeron “pero no vas para el baile”.

*****

De acuerdo con las informaciones de gente de la región, el municipio Torres pareciera ser el patio trasero de los cuerpos de seguridad, pues los que envían de jefes a la zona no son precisamente los mejores. Recuerdan que el domingo pasado cuando surtieron las estaciones de gasolina, un “jefecito” muy pilas él, alquiló o mejor dicho, pidió prestada una habitación de un reconocido hotel cercano a una E/S, de la cual presuntamente sustraía gasolina y “guardaba” en pipas, alguien presente en el sitio pillo la acción y logro averiguar lo que sucedía en el hotel. Cuando verificó que se trataba del nuevo negocio redondo de algunos militares, dio la voz de alerta a un general amigo, que a su vez se comunico con el superior del jefecito, peeeeroooo dizque no paso absolutamente nada, lo que pareciera indicar que las ganancias del negocio se estaba repartiendo entre varios, de tal manera que todo el mundo estaba contento y “buchón”. A propósito, también se afirma que en este municipio, cualquier vehículo, motos o bicicleta que sea retenida por la Guardia, por cualquier motivo, cuando sus dueños recuperan el bien está totalmente desvalijado, es decir que es más peligroso caer en manos de este cuerpo del que ahora dicen que el “dólar es su divisa”, que de los malandros, que han demostrado ser más honorables. ¿Qué talco?.

*****

Existe mucha angustia, ante el comportamiento inadecuado y poco ortodoxo, del jefecito del 122, planteando la gente de la zona, la conveniencia de que sus superiores desde el gobierno central lo llamen a botón. Cuentan que en la estación de servicio 5 de julio, se armo un zafarrancho cuando los usuarios, quienes estaban desde el día anterior haciendo la cola para surtir gasolina comenzaron a protestar en vista de que el combustible no aparecía. Esta bomba estaba custodiada por efectivos del ejército, quienes en forma diligente, habían organizado las colas y logrado bajar el profundo malestar que tenían los usuarios ya que la gandola no llegaba; sin embargo, de repente dizque aparecieron varios efectivos de la GN que pretendieron correr a los usuarios que estaban haciendo la cola, y a su vez sacar de la bomba a los militares del ejército, creándose tremendo caos, ante el riego, el teniente del ejército llamo a sus superiores, reportó el abuso y solicitó refuerzo, llegando dos comboyes full de soldados, obligando a retroceder a los GN, quienes recibieron tremenda pita de los motorizados y del resto de las personas en el lugar. Por cierto, unos humildes productores fueron a censarse en el comando de la Guardia y al parecer lograron hablar con el comandante, indicándole la urgencia que tenían de gasolina y del gasoil porque estaban en riesgo las cosechas, y la respuesta fue palabras más palabras menos, “se perderán, pues no puedo hacer nada”; muchos de estos productores tenían esperando más de 40 días para que le suministrarán 30 litros de gasolina. Muchos de los habitantes de la zona lamentan que no haya la posibilidad de tirarle un revocatorio a este jefecito, ya que saldría como tapón de champaña.

Sería interesante averiguar si es cierto que en algunos de los cuerpos de seguridad de la región, al parecer tienen sus listas de personas a las que tienen bajo la lupa y que califican como “Objetivos”, lo cual por supuesto no nos causa extrañeza, porque es el deber ser, ubicados en distintos sectores y solo basta con que no apoyen y critiquen al proceso, a los 20 primeros de la lista, dizque le tienen los teléfonos de casas y oficinas “pullaos”, les mantienen un seguimiento permanente. Aseguran que en la sala situacional que se ocupa de este trabajito o “Call Center 007”, supuestamente hay más de 200 funcionarios y fotógrafos, cobrando en divisas, tres comidas a la carta en un conocido hotel del centro de la ciudad, vecino a la esquina de los lamentos. A cada uno de los objetivos le tienen su historial, sitios a los cuales se mueve, segundos frentes, novias, sabe de qué pie cojea cada quien y a un pequeño número los califican como “incorruptibles”, ya que de la larga lista de opositores que “tocaron” para ofrecerles montos en $, integrada por más de 500 personas, al parecer solamente alrededor de una docena, pudieron superar la tentación y permanecer firmes a sus principios, es decir que no todo el mundo en la oposición está dispuesto a vender su dignidad por un puñado de dólares.

*****

Definitivamente la detención arbitraria e ilegal y las agresiones contra la periodista, Carol Romero, del Circuito FM Center, por estar cumpliendo con su trabajo, es un nuevo abuso de poder de los efectivos de la GN quienes últimamente se han caracterizado por arremeter contra los medios de comunicación, con o sin justificación. Lo grave de esta situación, es que después de mantenerla “desaparecida” por más de 24 horas, tienen el tupe de presentarla en los tribunales y acusarla de agredir a un funcionario, cuando lo que revelan los testigos es todo lo contrario, además el juez de la causa la sanciona con casa por cárcel, cuando ha debido dictarle libertad plena, y además le ponen un candado en la boca, ya que le prohíben hablar del caso. La verdad que no pudimos entender cómo es que a esta colega, que como mucho debe medir algo así como 1,60 m y debe pesar 52 kilogramos como mucho, al momento de detenerla le ponen “esposas” como si se tratara de uno de los peores criminales de la zona de El Junquito, son tan valiente que no se atrevieron a montarla en el vehículo sin atarle las manos, desconociendo que es una dama y que a estas no se las maltrata ni con el pétalo de una rosa. Cada día que pasa quienes integran este cuerpo, deben sentirse más avergonzados de formar parte de él, ya que todo el país los rechaza.

*****

Al parecer continúan los problemas entre la gerencia del Mercado Mayorista de Barquisimeto y los comerciantes, ya que al parecer el jefecito que es un acolito leal y sumiso del burgomaestre achocolatado, ha continuado siguiendo las instrucciones recibidas, de lograr la desocupación del mayor número de locales, para ser entregados a gente afecta al proceso, incluso a algunos oficiales de alto rango, que estarían pensando en dedicarse al comercio y a la venta de alimentos, una vez que cese la usurpación. El modus operandi que han venido instrumentando, de acuerdo con las denuncias formuladas por el abogado defensor de los comerciantes, es incrementarles las mensualidades en porcentajes milenarios, de manera que no puedan pagarlos, algunos han continuado depositando los alquileres en los tribunales, pero al parecer están utilizando a los colectivos para amenazar y amedrentar a quienes se nieguen a aceptar las condiciones que les quieren imponer, así que este caso pica y se extiende, ya que aún hay mucha tela que cortar, continuamos esperando los reportes de los corresponsales que allí tenemos, para mantenerlos informados de todo lo que está pasando internamente.

Juan Bautista Salas